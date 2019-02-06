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У ребенка оставленного под арестом Павла Мамаева начались психологические проблемы

У одного из детей Павла Мамаева начали развиваться проблемы психологического характера. Об этом рассказал адвокат оставленного под арестом футболиста.
У ребенка оставленного под арестом Павла Мамаева начались психологические проблемы

Согласно решению суда, Мамаев и его коллега Александр Кокорин останутся под арестом по меньшей мере до апреля, что стало неожиданностью для родных футболистов. Те надеялись, что спортсмены смогут выйти под подписку о невыезде. Адвокат Мамаева отметил, что у одного из наследников его подопечного на фоне расставания с отцом начались психологические проблемы. Для подтверждения слов юрист даже предоставил справку соответствующего содержания. Впрочем, документ не смог повлиять на решение суда, не уточняется и то, о каких именно проблемах идет речь.

Супруга Павла Мамаева Алана на просторах соцсетей неоднократно публиковала слова поддержки в адрес своего мужа. По мнению девушки, футболист не заслуживает принятой в его отношении меры пресечения, которую она считает чрезмерно жестокой. Пара растит дочь, также у спортсмена есть наследница от прежних отношений.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:50

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