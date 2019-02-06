Lagonda покажет в Женеве электрический кроссовер
В рамках женевского автосалона будет впервые показан Lagonda All-Terrain Concept — предвестник серийного электрокроссовера, разработка которого стартует уже в 2021 году. Вседорожник является первым представителем «зеленой» линейки Aston Martin, уточняют эксперты.
Судя по внешности, новинка будет очень напоминать модель Lagonda Vision 2018 модельного года. Транспортные средства получат общую платформу и, возможно, техническую начинку. Детальные характеристики пока держатся в секрете, но известно точно, что одним из элементов станет экспериментальная твердотельная аккумуляторная батарея, ожидается и внедрение высокоскоростной зарядки. Особенностью электролимузина Lagonda Vision также стала секция крыши, которая облегчала посадку пассажиров.
При отделке салона разработчики применили углепластик, керамику, шерсть, кашемир и шелк. Стоит напомнить, что последняя серийная модель Lagonda – седан Taraf, получивший 6,0-литровый мотор V12 на 570 лошадиных сил и 8-ступенчатую АКПП.
Судя по внешности, новинка будет очень напоминать модель Lagonda Vision 2018 модельного года. Транспортные средства получат общую платформу и, возможно, техническую начинку. Детальные характеристики пока держатся в секрете, но известно точно, что одним из элементов станет экспериментальная твердотельная аккумуляторная батарея, ожидается и внедрение высокоскоростной зарядки. Особенностью электролимузина Lagonda Vision также стала секция крыши, которая облегчала посадку пассажиров.
При отделке салона разработчики применили углепластик, керамику, шерсть, кашемир и шелк. Стоит напомнить, что последняя серийная модель Lagonda – седан Taraf, получивший 6,0-литровый мотор V12 на 570 лошадиных сил и 8-ступенчатую АКПП.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:04