Lagonda покажет в Женеве электрический кроссовер





Судя по внешности, новинка будет очень напоминать модель Lagonda Vision 2018 модельного года. Транспортные средства получат общую платформу и, возможно, техническую начинку. Детальные характеристики пока держатся в секрете, но известно точно, что одним из элементов станет экспериментальная твердотельная аккумуляторная батарея, ожидается и внедрение высокоскоростной зарядки. Особенностью электролимузина Lagonda Vision также стала секция крыши, которая облегчала посадку пассажиров.При отделке салона разработчики применили углепластик, керамику, шерсть, кашемир и шелк. Стоит напомнить, что последняя серийная модель Lagonda – седан Taraf, получивший 6,0-литровый мотор V12 на 570 лошадиных сил и 8-ступенчатую АКПП.