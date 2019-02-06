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Lagonda покажет в Женеве электрический кроссовер

В рамках женевского автосалона будет впервые показан Lagonda All-Terrain Concept — предвестник серийного электрокроссовера, разработка которого стартует уже в 2021 году. Вседорожник является первым представителем «зеленой» линейки Aston Martin, уточняют эксперты.
Lagonda покажет в Женеве электрический кроссовер

Судя по внешности, новинка будет очень напоминать модель Lagonda Vision 2018 модельного года. Транспортные средства получат общую платформу и, возможно, техническую начинку. Детальные характеристики пока держатся в секрете, но известно точно, что одним из элементов станет экспериментальная твердотельная аккумуляторная батарея, ожидается и внедрение высокоскоростной зарядки. Особенностью электролимузина Lagonda Vision также стала секция крыши, которая облегчала посадку пассажиров.

При отделке салона разработчики применили углепластик, керамику, шерсть, кашемир и шелк. Стоит напомнить, что последняя серийная модель Lagonda – седан Taraf, получивший 6,0-литровый мотор V12 на 570 лошадиных сил и 8-ступенчатую АКПП.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:04

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