Lada Granta в январе стала самой популярной моделью в России





Как удалось выяснить из данных, которые опубликовали автопроизводители, в январе 2019 года в России было приобретено более 7 600 автомобилей Lada Granta. Сообщается, что продажи увеличились практически в два раза по сравнению с предыдущим годом. На втором месте в рейтинге оказалась Lada Vesta, приобрели которую чуть больше 7-и тысяч россиян. Немного уступила в продажах Kia Rio, обладателями которой стали 6 246 человек.В рейтинге автомобилей с типом кузова кроссовер лидером в очередной раз стал Hyundai Creta, продажи которого остались на высоком уровне. Его приобрели более четырех тысяч автомобилистов.