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Lada Granta в январе стала самой популярной моделью в России

Наибольшее количество продаж среди автомобилей досталось Lada Granta. В январе более семи тысяч россиян приобрели самую пополярную модель этого авто.
Lada Granta в январе стала самой популярной моделью в России

Как удалось выяснить из данных, которые опубликовали автопроизводители, в январе 2019 года в России было приобретено более 7 600 автомобилей Lada Granta. Сообщается, что продажи увеличились практически в два раза по сравнению с предыдущим годом. На втором месте в рейтинге оказалась Lada Vesta, приобрели которую чуть больше 7-и тысяч россиян. Немного уступила в продажах Kia Rio, обладателями которой стали 6 246 человек.

В рейтинге автомобилей с типом кузова кроссовер лидером в очередной раз стал Hyundai Creta, продажи которого остались на высоком уровне. Его приобрели более четырех тысяч автомобилистов.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:55

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