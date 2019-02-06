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Археологи объяснили, когда древние кенгуру научились прыгать

С помощью изучения задних конечностей древнего скелета археологи объяснили, когда кенгуру научились прыгать. 20 миллионов лет назад предки животного также умели ходить на четырёх ногах и залезать на деревья.
Археологи объяснили, когда древние кенгуру научились прыгать

Шведские учёные исследовали останки древнего кенгуру возрастом 20 млн лет, смоделировав его передвижение. Полученные данные противоречат более ранней гипотезе о том, как животные научились прыгать. Поскольку большая часть скелетов кенгуру имеет возраст 2 млн лет, археологи связывают их эволюцию с переменой климата в Австралии.

Так как засуха отнимала всё больше пищи, особи преодолевали в её поисках огромные расстояния и могли освоить прыжки для скорости передвижения. Однако строение задних ног предков кенгуру 2 и 20 млн лет назад сильно отличается.

Единственная старейшая особь, чьи останки смогли на сегодняшний день обнаружить учёные в полном составе, прыгать не умела. Однако вместе с ней в Австралии жили и те кенгуру, которые ходили на четырёх ногах, бегали галопом, прыгали, и даже лазали по деревьям.

Эти этапы эволюции отразились на малоизвестных в науке видах. Так, на Земле обитают древесные кенгуру и даже кенгуровые крысы.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00

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