Археологи объяснили, когда древние кенгуру научились прыгать





Шведские учёные исследовали останки древнего кенгуру возрастом 20 млн лет, смоделировав его передвижение. Полученные данные противоречат более ранней гипотезе о том, как животные научились прыгать. Поскольку большая часть скелетов кенгуру имеет возраст 2 млн лет, археологи связывают их эволюцию с переменой климата в Австралии.Так как засуха отнимала всё больше пищи, особи преодолевали в её поисках огромные расстояния и могли освоить прыжки для скорости передвижения. Однако строение задних ног предков кенгуру 2 и 20 млн лет назад сильно отличается.Единственная старейшая особь, чьи останки смогли на сегодняшний день обнаружить учёные в полном составе, прыгать не умела. Однако вместе с ней в Австралии жили и те кенгуру, которые ходили на четырёх ногах, бегали галопом, прыгали, и даже лазали по деревьям.Эти этапы эволюции отразились на малоизвестных в науке видах. Так, на Земле обитают древесные кенгуру и даже кенгуровые крысы.