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Ученые рассказали, как курение марихуаны влияет на мужскую силу

Специалистам из Гарварда удалось выяснить, как марихуана может влиять на мужскую силу. Ученые отслеживали воздействие растения на фертильность и качество спермы представителей сильного пола, пишет издание Medical Daily.

Ученые рассказали, как курение марихуаны влияет на мужскую силу

Исследователи были уверены: курение марихуаны, запрещенной во многих государствах, окажет негативное влияние на репродуктивную систему мужчин. Результаты научной работы удивили специалистов: концентрация спермы значительно увеличивалась после употребления популярного растения.

Доктор Хорхе Чаварро рассказал, исследование пришлось повторять около двух месяцев, чтобы избежать ошибок. Были изучены образцы 662 представителей сильного пола из Массачусетса, 365 из них курили каннабис. Эксперимент показал: в организме любителей марихуаны уровень тестостерона был намного выше. Ученые озадачены таким открытием и собираются дополнительно изучить влияние каннабиса на реакцию мужского организма.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:38

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