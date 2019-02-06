Регина Тодоренко снимает новый сезон своего шоу в их общем с Владом Топаловым доме

В личном профиле на просторах Instagram Регина Тодоренко заявила, что официально приступила к съемкам очередного сезона шоу “Пятница с Региной”, получившего лаконичное название “Дома”. Знаменитость отметила, что теперь гости будут приходить не в студию, а непосредственно в апартаменты, где телеведущая живет с Владом Топаловым. У своих многочисленных фолловеров звезда проекта “Орел и Решка” поинтересовалась, кого из звездных личностей они хотели бы увидеть у нее в гостях в новом сезоне.В комментариях поклонники отметили, что будут рады побывать “в гостях” у семьи Регины Тодоренко и увидеть, как она живет. Также публика начала писать имена тех, кого стоит пригласить на съемки. Многие выразили желание посмотреть интервью с Анастасией Ивлеевой, коллегой супруги Топалова по “Орлу и Решке”.