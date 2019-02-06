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Регина Тодоренко снимает новый сезон своего шоу в их общем с Владом Топаловым доме

Регина Тодоренко решила не засиживаться в декрете и взялась за съемки нового сезона шоу “Пятница с Региной”. Гости будут приходить прямо домой к телеведущей и Владу Топалову.
Регина Тодоренко снимает новый сезон своего шоу в их общем с Владом Топаловым доме

В личном профиле на просторах Instagram Регина Тодоренко заявила, что официально приступила к съемкам очередного сезона шоу “Пятница с Региной”, получившего лаконичное название “Дома”. Знаменитость отметила, что теперь гости будут приходить не в студию, а непосредственно в апартаменты, где телеведущая живет с Владом Топаловым. У своих многочисленных фолловеров звезда проекта “Орел и Решка” поинтересовалась, кого из звездных личностей они хотели бы увидеть у нее в гостях в новом сезоне.

В комментариях поклонники отметили, что будут рады побывать “в гостях” у семьи Регины Тодоренко и увидеть, как она живет. Также публика начала писать имена тех, кого стоит пригласить на съемки. Многие выразили желание посмотреть интервью с Анастасией Ивлеевой, коллегой супруги Топалова по “Орлу и Решке”.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:44

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