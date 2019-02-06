Ольга Орлова сменила Андрея Черкасова на Острове любви
С некоторых пор основной ведущей реалити-шоу «Дом-2» на Острове любви является Юлия Ефременкова, которая проводит в тропиках по 2-3 месяца подряд. Однако и ей иногда необходимо отдыхать от влажного климата и палящего солнца, поэтому иногда ее заменяют коллеги.
Так, несколько дней назад стало известно о том, что Андрей Черкасов, который сменил Юлю, уже вернулся в Москву, в то время как его место заняла Ольга Орлова.
На своей странице в социальной сети Instagram она уже опубликовала несколько Stories с Сейшельских островов, а также выложила видео, на котором показала, как они весело играют с Сейшиком в свободное от съемок время.
Стоит отметить, что Ольга Орлова очень любит животных, а в особенности собак. В столице она занимается тем, что помогает различным приютам не только деньгами, но и передержкой. Кроме того, в ее доме вместе с ней живет аж четыре пса, троих из которых она подобрала на улице.
Так, несколько дней назад стало известно о том, что Андрей Черкасов, который сменил Юлю, уже вернулся в Москву, в то время как его место заняла Ольга Орлова.
«Я очень люблю путешествовать, но не люблю уезжать из дома... Всегда скучаю по своим домашним», - написала теледива.
На своей странице в социальной сети Instagram она уже опубликовала несколько Stories с Сейшельских островов, а также выложила видео, на котором показала, как они весело играют с Сейшиком в свободное от съемок время.
Стоит отметить, что Ольга Орлова очень любит животных, а в особенности собак. В столице она занимается тем, что помогает различным приютам не только деньгами, но и передержкой. Кроме того, в ее доме вместе с ней живет аж четыре пса, троих из которых она подобрала на улице.