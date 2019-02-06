Ольга Орлова сменила Андрея Черкасова на Острове любви

«Я очень люблю путешествовать, но не люблю уезжать из дома... Всегда скучаю по своим домашним», - написала теледива.

Так, несколько дней назад стало известно о том, что Андрей Черкасов, который сменил Юлю, уже вернулся в Москву, в то время как его место заняла Ольга Орлова.На своей странице в социальной сети Instagram она уже опубликовала несколько Stories с Сейшельских островов, а также выложила видео, на котором показала, как они весело играют с Сейшиком в свободное от съемок время.Стоит отметить, что Ольга Орлова очень любит животных, а в особенности собак. В столице она занимается тем, что помогает различным приютам не только деньгами, но и передержкой. Кроме того, в ее доме вместе с ней живет аж четыре пса, троих из которых она подобрала на улице.