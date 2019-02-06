Отдыхающая на Кубе звезда “Кармелиты” Юлия Зимина похвасталась фигурой в купальнике
Актриса Юлия Зимина, известная по сериалу “Кармелита”, похвасталась перед поклонниками фигурой в купальнике. Сделано фото во время отдыха на Кубе, а разместила его звезда в своем Instagram.
Несколько дней назад Юлия Зимина отправилась на Кубу, где решила провести свой отпуск. Теперь знаменитость активно делится кадрами с отдыха с поклонниками, позируя на местном пляже. Одним из последних стал снимок в купальнике, а благодаря тому, что он раздельный, открывается хороший вид на фигуру звезды “Кармелиты”. Сопроводила публикацию Зимина короткой подписью и несколькими хештегами, давая понять, что наслаждается отпуском.
В комментариях подписчики выразили свое восхищение телом актрисы, отметив, что она потрясающе выглядит в купальнике, а ее внешним данным можно только позавидовать. Сам пост за непродолжительный период времени успел собрать почти 4,5 тысячи отметок “Мне нравится”.
Несколько дней назад Юлия Зимина отправилась на Кубу, где решила провести свой отпуск. Теперь знаменитость активно делится кадрами с отдыха с поклонниками, позируя на местном пляже. Одним из последних стал снимок в купальнике, а благодаря тому, что он раздельный, открывается хороший вид на фигуру звезды “Кармелиты”. Сопроводила публикацию Зимина короткой подписью и несколькими хештегами, давая понять, что наслаждается отпуском.
В комментариях подписчики выразили свое восхищение телом актрисы, отметив, что она потрясающе выглядит в купальнике, а ее внешним данным можно только позавидовать. Сам пост за непродолжительный период времени успел собрать почти 4,5 тысячи отметок “Мне нравится”.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:30