Отдыхающая на Кубе звезда “Кармелиты” Юлия Зимина похвасталась фигурой в купальнике

Несколько дней назад Юлия Зимина отправилась на Кубу, где решила провести свой отпуск. Теперь знаменитость активно делится кадрами с отдыха с поклонниками, позируя на местном пляже. Одним из последних стал снимок в купальнике, а благодаря тому, что он раздельный, открывается хороший вид на фигуру звезды “Кармелиты”. Сопроводила публикацию Зимина короткой подписью и несколькими хештегами, давая понять, что наслаждается отпуском.В комментариях подписчики выразили свое восхищение телом актрисы, отметив, что она потрясающе выглядит в купальнике, а ее внешним данным можно только позавидовать. Сам пост за непродолжительный период времени успел собрать почти 4,5 тысячи отметок “Мне нравится”.