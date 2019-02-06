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Отдыхающая на Кубе звезда “Кармелиты” Юлия Зимина похвасталась фигурой в купальнике

Актриса Юлия Зимина, известная по сериалу “Кармелита”, похвасталась перед поклонниками фигурой в купальнике. Сделано фото во время отдыха на Кубе, а разместила его звезда в своем Instagram.
Отдыхающая на Кубе звезда “Кармелиты” Юлия Зимина похвасталась фигурой в купальнике

Несколько дней назад Юлия Зимина отправилась на Кубу, где решила провести свой отпуск. Теперь знаменитость активно делится кадрами с отдыха с поклонниками, позируя на местном пляже. Одним из последних стал снимок в купальнике, а благодаря тому, что он раздельный, открывается хороший вид на фигуру звезды “Кармелиты”. Сопроводила публикацию Зимина короткой подписью и несколькими хештегами, давая понять, что наслаждается отпуском.

В комментариях подписчики выразили свое восхищение телом актрисы, отметив, что она потрясающе выглядит в купальнике, а ее внешним данным можно только позавидовать. Сам пост за непродолжительный период времени успел собрать почти 4,5 тысячи отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:30

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