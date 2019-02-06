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Airbus организует первые гонки электросамолётов в 2020 году

Авиастроительная компания Airbus организует первые гонки электросамолётов Air Race E в 2020 году. Концерн разрабатывает перспективный гоночный летательный аппарат.
Airbus организует первые гонки электросамолётов в 2020 году

С осени 2018 года Airbus готовит к грядущему этапу Air Race E первый электросамолёт. На борт установят электрический двигатель, аккумулятор, систему управления судном и воздушный винт. Многие технологии для будущего самолёта концерну приходится разрабатывать с нуля.

В процессе сборки специалисты Airbus изучают особенности работы электродвигателей в предельных режимах. Гонки 2020 года будут созданы по подобию Air Race 1, которые проводят с 2014-го. Участвуют в этапе 8 самолётов с бензиновыми моторами, преодолевающие 2 тысячи метров замкнутой воздушной трассы на скорости более 400 км в час.

В Airbus надеются, что гонки смогут развить в ближайшие годы масштабную отрасль электроавиации. После основания "Формулы- 1" обычные автомобили обзавелись полуавтоматическими коробками передач и антипробуксовочными системами.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:24

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