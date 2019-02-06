Airbus организует первые гонки электросамолётов в 2020 году





С осени 2018 года Airbus готовит к грядущему этапу Air Race E первый электросамолёт. На борт установят электрический двигатель, аккумулятор, систему управления судном и воздушный винт. Многие технологии для будущего самолёта концерну приходится разрабатывать с нуля.В процессе сборки специалисты Airbus изучают особенности работы электродвигателей в предельных режимах. Гонки 2020 года будут созданы по подобию Air Race 1, которые проводят с 2014-го. Участвуют в этапе 8 самолётов с бензиновыми моторами, преодолевающие 2 тысячи метров замкнутой воздушной трассы на скорости более 400 км в час.В Airbus надеются, что гонки смогут развить в ближайшие годы масштабную отрасль электроавиации. После основания "Формулы- 1" обычные автомобили обзавелись полуавтоматическими коробками передач и антипробуксовочными системами.