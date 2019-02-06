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Поклонники сравнили актрису Марию Кожевникову с Натальей Рудовой после просмотра архивного фото

Мария Кожевникова поделилась с поклонниками архивным снимком, разместив его в Instagram. Подписчики звезды “Универа” смогли заметить сходство актрисы с коллегой Натальей Рудовой.
Поклонники сравнили актрису Марию Кожевникову с Натальей Рудовой после просмотра архивного фото

Мария Кожевникова опубликовала новый пост, отметив, что недавно разбирала старые фотографии, благодаря чему и наткнулась на показанный кадр. На снимке ей 21 год, она предстала в образе блондинки с голубыми глазами. Именно о таком цвете актриса мечтала в детстве, но от природы они у нее карие. Поклонники предположили, что знаменитость использовала линзы, временно изменившие цвет ее глаз.

В комментариях фолловеры отметили, что в молодости Мария Кожевникова была настоящей красавицей, но и сейчас выглядит не менее привлекательно. Некоторым показалось, что звезда “Универа” похожа на свою коллегу по цеху Наталью Рудову. Прозвучали и другие сравнения, а сам пост собрал более 51 тысячи отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:15

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