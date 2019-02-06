Андрей Черкасов похвалил Артема Сороку и Виталия Воронко за участие в отборочном этапе конкурса

«На мой взгляд они показали отличный номер. Желаю не останавливаться на достигнутом. Мне приятно, что на нашем проекте есть такие таланты», - заявил он.

Молодые люди вышли на сцену в национальных костюмах и исполнили зажигательный трек «Potato aka Бульба», однако в десятку лучших не попали.Стоит сказать, что ребят действительно поддерживало огромное количество людей. В их числе оказался и Андрей Черкасов, занимающий должность ведущего на реалити-шоу «Дом-2».По его словам, Сорока и Воронко большие молодцы, так как в отличии от большинства коллег на телестройке, которые, рассказывая о том, какие они талантливые, ничего не делают, парни не побоялись и сделали.Отметим, что поклонники Артема и Виталика сочли решение судей несправедливым, а потому создали петицию и начали собирать подписи для того, чтобы звезд телестройки отправили на «Евровидение».Сорока отметил, что если фанатам удастся собрать много голосов, то жюри не сможет проигнорировать голос народа, поэтому они с Виталиком верят, что их история с участием в международном конкурсе еще не закончилась.