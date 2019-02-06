Фрэнсис Бин Кобейн гордится сравнением с покойным отцом

Большую часть времени Фрэнсис Бин Кобейн рисует, также она задействована в модельном бизнесе. Однако порой своих поклонников дочь Курта Кобейна радует музыкальными работами, признаваясь, что ее творчество нередко сравнивают с песнями солиста Nirvana. Впрочем, самой юной звезде такие сопоставления льстят, она считает, что подобные ассоциации очень хорошие, поскольку бывают вещи “намного хуже”. Фрэнсис Бин не против, что в ее картинах или музыке поклонники отца находят отдушину.Курт Кобейн ушел из жизни, когда его дочери не исполнилось даже двух лет. Во время учебы в школе девочка предпринимала попытки заниматься музыкой, однако постепенно пришла к выводу, что живопись ей ближе. Несколько лет назад она также получила возможность стать лицом бренда Marc Jacobs.