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Фрэнсис Бин Кобейн гордится сравнением с покойным отцом

Фрэнсис Бин Кобейн, дочь Курта Кобейна, гордится сравнениями со своим звездным отцом. Хотя занимается наследница фронтмена группы Nirvana преимущественно живописью, она также успевает пробовать свои силы в музыке.
Фрэнсис Бин Кобейн гордится сравнением с покойным отцом

Большую часть времени Фрэнсис Бин Кобейн рисует, также она задействована в модельном бизнесе. Однако порой своих поклонников дочь Курта Кобейна радует музыкальными работами, признаваясь, что ее творчество нередко сравнивают с песнями солиста Nirvana. Впрочем, самой юной звезде такие сопоставления льстят, она считает, что подобные ассоциации очень хорошие, поскольку бывают вещи “намного хуже”. Фрэнсис Бин не против, что в ее картинах или музыке поклонники отца находят отдушину.

Курт Кобейн ушел из жизни, когда его дочери не исполнилось даже двух лет. Во время учебы в школе девочка предпринимала попытки заниматься музыкой, однако постепенно пришла к выводу, что живопись ей ближе. Несколько лет назад она также получила возможность стать лицом бренда Marc Jacobs.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:07

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