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В России открыты продажи Nokia 8.1

Новый смартфон Nokia 8.1 выпущен в продажу по всей территории России. Известно, что устройство является международной версией Nokia X7.

В России открыты продажи Nokia 8.1

Гаджет оснащен индивидуальным дисплеем IPS LCD с 6,18 дюймами по диагонали, а также электронным блоком Snapdragon 710. Основная камера поддерживает два модуля с разным разрешением, фронтальная камера имеет 20 мегапикселей. Что касается программного обеспечения, на устройстве стоит последняя версия Android 9 Pie. Несмотря на невысокую стоимость, в основные характеристики Nokia 8.1 входит оптическая система от Zeiss.

На данный момент гаджет на территории РФ можно приобрести в цвете индиго. Цена за устройство с 4 Гб основной и 64 Гб флэш-памяти составляет 29 990 рублей.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:03

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