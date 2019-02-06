В России открыты продажи Nokia 8.1
Новый смартфон Nokia 8.1 выпущен в продажу по всей территории России. Известно, что устройство является международной версией Nokia X7.
Гаджет оснащен индивидуальным дисплеем IPS LCD с 6,18 дюймами по диагонали, а также электронным блоком Snapdragon 710. Основная камера поддерживает два модуля с разным разрешением, фронтальная камера имеет 20 мегапикселей. Что касается программного обеспечения, на устройстве стоит последняя версия Android 9 Pie. Несмотря на невысокую стоимость, в основные характеристики Nokia 8.1 входит оптическая система от Zeiss.
На данный момент гаджет на территории РФ можно приобрести в цвете индиго. Цена за устройство с 4 Гб основной и 64 Гб флэш-памяти составляет 29 990 рублей.
Гаджет оснащен индивидуальным дисплеем IPS LCD с 6,18 дюймами по диагонали, а также электронным блоком Snapdragon 710. Основная камера поддерживает два модуля с разным разрешением, фронтальная камера имеет 20 мегапикселей. Что касается программного обеспечения, на устройстве стоит последняя версия Android 9 Pie. Несмотря на невысокую стоимость, в основные характеристики Nokia 8.1 входит оптическая система от Zeiss.
На данный момент гаджет на территории РФ можно приобрести в цвете индиго. Цена за устройство с 4 Гб основной и 64 Гб флэш-памяти составляет 29 990 рублей.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:03