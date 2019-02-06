Caviar выпустила "православный" телефон "Владимир Золотой" за 780 тысяч рублей





Бренд Caviar, предлагающий люксовые версии смартфонов и кнопочных гаджетов, представил Tsar-телефон с большим православным крестом на крышке. "Владимир Золотой" был назван в честь окрестившего Русь князя. Золотой корпус с обеих сторон украшен древнерусским узором и имеет различные вариации в зависимости от пожелания покупателя.У Tsar-телефона есть более деловая версия в чёрной коже. Фронтальная сторона и кнопки гаджета выполнены из титана. Крышку по технологии Double Electroplated покрыли позолотой 999-й пробы, фирменную корону Caviar - 750-й.Экран с защитой от повреждений имеет стекло Gorilla Glass. В коробке с телефоном за 780 тысяч рублей также можно найти зарядное устройство и наушники. Упакован гаджет в коллекционный футляр, обтянутый натуральной кожей с отделкой "Чёрный бархат".