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Caviar выпустила "православный" телефон "Владимир Золотой" за 780 тысяч рублей

Российская компания Caviar выпустила "православный" телефон "Владимир Золотой" за 780 тысяч рублей. Корпус кнопочного устройства покрыт золотом и древнерусским орнаментом.
Caviar выпустила "православный" телефон "Владимир Золотой" за 780 тысяч рублей

Бренд Caviar, предлагающий люксовые версии смартфонов и кнопочных гаджетов, представил Tsar-телефон с большим православным крестом на крышке. "Владимир Золотой" был назван в честь окрестившего Русь князя. Золотой корпус с обеих сторон украшен древнерусским узором и имеет различные вариации в зависимости от пожелания покупателя.

У Tsar-телефона есть более деловая версия в чёрной коже. Фронтальная сторона и кнопки гаджета выполнены из титана. Крышку по технологии Double Electroplated покрыли позолотой 999-й пробы, фирменную корону Caviar - 750-й.

Экран с защитой от повреждений имеет стекло Gorilla Glass. В коробке с телефоном за 780 тысяч рублей также можно найти зарядное устройство и наушники. Упакован гаджет в коллекционный футляр, обтянутый натуральной кожей с отделкой "Чёрный бархат".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:55

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