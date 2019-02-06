Певица Татьяна Терешина опубликовала фото с новорожденным сыном

Татьяна Терешина стала мамой меньше месяца назад, а недавно в своем профиле показала фото с новорожденным наследником. Бывшая участница Hi-Fi призналась, что ребенок относится к ней бережно, у него хороший аппетит и крепкий сон, благодаря чему звездная родительница может жить в счастье и гармонии. От сына знаменитость получает все, чего желает от мужчины.В частности, как отметила Терешина, хороший представитель сильного пола должен непременно заботиться о женщине, жалеть ее и оберегать. Это касается не только лишних переживаний, но также усталости, здоровья и обид. Поклонники в комментариях в очередной раз поздравили Терешину с пополнением в семье, а ребенку пожелали крепкого здоровья.