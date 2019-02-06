Беременная Алена Савкина хочет прописать сына во Владивостоке





Не секрет, что за беременностью Рапунцель-младшей следит вся страна. Несмотря на то, что срок родов уже подошел, малыш Алены, по ее словам, не торопиться появляться на свет. Впрочем, для своего спокойствия длинноволосая красавица уже легла в роддом.Считанные часы назад в социальных сетях появилось очередное интервью с Аленой, в котором она рассказала, сколько набрала килограмм за все время беременности, а также заявила, что уже определилась с пропиской сына.По словам будущей мамочки, она даже не думала о том, чтобы начать ограничивать себя в еде во время беременности, поэтому могла себе позволить скушать абсолютно все и в больших количествах.Также Алена отметила, что не делала никаких упражнений, так как вела довольно активный образ жизни, много гуляла и к тому же весьма часто в последнее время переживала стрессовые ситуации, которые не позволяли ей набрать лишний вес.Оказывается, что на ранних сроках беременности Рапунцель-младшая несколько раз могла потерять малыша, а все из-за напряжения и стресса, который создавал вокруг нее ее бывший возлюбленный и отец будущего малыша – Илья Яббаров.По мнению Алены, ребенка нельзя доверять няням, ведь найти хорошую и порядочную женщину очень сложно. А вот от помощи своей «любимой мамочки» беременная Савкина не намерена отказываться.