С помощью молекулярной липучки ученые раскрыли тайну восстановления ДНК





Специалисты рассказали: RecA может вступать в действие, если есть повреждения ДНК. Белок способен распознавать сигнал о нарушениях в 40 генах и проводить оценку возможности предстоящего восстановления.В результате "ремонта" иногда случаются мутации. Последние организм может не определять, как ошибки. Из-за образовавшейся последовательности к первоначальной форме ДНК может не вернуться, а это осложняет лечение заболеваний человека антибиотиками.Как объясняет профессор Годке, о сигнале бедствия свидетельствует ветвь, образованная RecA и одной из нитей ДНК. В ходе испытания был использован вирусный белок, взаимодействующий с нитью, и просвечивающий интересующие экспертов участки.Устойчивость организма к антибиотикам - важная глобальная проблема. Новое открытие позволит определить, как воздействуют те или иные лекарственные препараты на гены, а это, в свою очередь, поможет в создании новых методов лечения.