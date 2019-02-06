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С помощью молекулярной липучки ученые раскрыли тайну восстановления ДНК

В Университете Вуллонгонга ученым удалось раскрыть тайну восстановления ДНК, имеющей повреждения, с помощью молекулярной липучки со светоизлучающим зондом. Новое исследование поможет узнать, как происходит сопротивление человеческого организма к антибиотикам.
С помощью молекулярной липучки ученые раскрыли тайну восстановления ДНК

Специалисты рассказали: RecA может вступать в действие, если есть повреждения ДНК. Белок способен распознавать сигнал о нарушениях в 40 генах и проводить оценку возможности предстоящего восстановления.

В результате "ремонта" иногда случаются мутации. Последние организм может не определять, как ошибки. Из-за образовавшейся последовательности к первоначальной форме ДНК может не вернуться, а это осложняет лечение заболеваний человека антибиотиками.

Как объясняет профессор Годке, о сигнале бедствия свидетельствует ветвь, образованная RecA и одной из нитей ДНК. В ходе испытания был использован вирусный белок, взаимодействующий с нитью, и просвечивающий интересующие экспертов участки.
С помощью молекулярной липучки ученые раскрыли тайну восстановления ДНК

Устойчивость организма к антибиотикам - важная глобальная проблема. Новое открытие позволит определить, как воздействуют те или иные лекарственные препараты на гены, а это, в свою очередь, поможет в создании новых методов лечения.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00

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