Тата Абрамсон заявила, что «нахлебалась» в отношениях с Валерием Блюменкранцем

«Ничего нового там для меня не будет!», - подчеркнула молодая мамочка.

По словам Таты, ей не нужен Валерий, и сейчас она относится к нему, как к родственнику, но не более.Всем известно, что после официального развода Абрамсон и Блюменкранца многие телезрители надеялись, что бывшие супруги все-таки смогут помириться и даже воссоединяться ради общей наследницы. Впрочем, когда у каждого из них началась своя личная жизнь, поклонники не переставали надеяться.Недавно стало известно, что Тата переезжает жить с дочерью Бетти в Монако, где живет ее новый избранник. В свою очередь Валерий продолжает находиться на реалити-шоу и строить отношения с Ириной Пинчук.По непонятной на то причине Абрамсон в последнее время довольно часто начала выходить с личного микроблога в прямой эфир, в котором раз за разом «проходиться» не только по бывшему супругу, но и по его новой возлюбленной.Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись с одного такого эфира, где Тата во всеуслышание заявляет, что «нахлебалась» в отношениях с Валерием, поэтому даже не думает забирать у Ирины «любовь всей ее жизни».По словам Абрамсон, она ни на что сейчас даже не намерена претендовать, так как очень счастлива в новых отношениях.Также Тата заявила, что звонит и пишет Валерию только потому, что у нее нет брата и отца, у которых бы она могла попросить помощи.