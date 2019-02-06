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Тата Абрамсон заявила, что «нахлебалась» в отношениях с Валерием Блюменкранцем

Бывшая жена Валерия Блюменкранца – Тата Абрамсон в очередной раз прошлась по экс-супругу и его новой возлюбленной.

По словам Таты, ей не нужен Валерий, и сейчас она относится к нему, как к родственнику, но не более.

Тата Абрамсон заявила, что «нахлебалась» в отношениях с Валерием Блюменкранцем

Всем известно, что после официального развода Абрамсон и Блюменкранца многие телезрители надеялись, что бывшие супруги все-таки смогут помириться и даже воссоединяться ради общей наследницы. Впрочем, когда у каждого из них началась своя личная жизнь, поклонники не переставали надеяться.

Недавно стало известно, что Тата переезжает жить с дочерью Бетти в Монако, где живет ее новый избранник. В свою очередь Валерий продолжает находиться на реалити-шоу и строить отношения с Ириной Пинчук.

По непонятной на то причине Абрамсон в последнее время довольно часто начала выходить с личного микроблога в прямой эфир, в котором раз за разом «проходиться» не только по бывшему супругу, но и по его новой возлюбленной.

Тата Абрамсон заявила, что «нахлебалась» в отношениях с Валерием Блюменкранцем

Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись с одного такого эфира, где Тата во всеуслышание заявляет, что «нахлебалась» в отношениях с Валерием, поэтому даже не думает забирать у Ирины «любовь всей ее жизни».

По словам Абрамсон, она ни на что сейчас даже не намерена претендовать, так как очень счастлива в новых отношениях.

«Ничего нового там для меня не будет!», - подчеркнула молодая мамочка.

Также Тата заявила, что звонит и пишет Валерию только потому, что у нее нет брата и отца, у которых бы она могла попросить помощи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:02

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