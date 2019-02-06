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Новое расширение для Google Chrome позволит проверять безопасность паролей

Компания Google установила новое расширение для Chrome с целью повышения безопасности данных. Дополнение позволит пользователям защитить личные аккаунты и пароли.
Новое расширение для Google Chrome позволит проверять безопасность паролей

Дополнение под названием Password Checkup от компании Google абсолютно бесплатное и доступно для всех пользователей браузера. Сервис по безопасности проверяет информацию и сравнивает с несколькими миллиардами других логинов и паролей, которые могли быть сфальсифицированы. Если ваши данные совпали с базой, программа сразу сообщит об этом.

Известно, что расширение работает на основе сбора анонимной информации о небезопасных данных, а также о сервисах, которые их содержат. Компания заверяет, что не хранит личные сведения пользователей браузера об их аккаунтах и устройствах.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:42

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