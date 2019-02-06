Новое расширение для Google Chrome позволит проверять безопасность паролей





Дополнение под названием Password Checkup от компании Google абсолютно бесплатное и доступно для всех пользователей браузера. Сервис по безопасности проверяет информацию и сравнивает с несколькими миллиардами других логинов и паролей, которые могли быть сфальсифицированы. Если ваши данные совпали с базой, программа сразу сообщит об этом.Известно, что расширение работает на основе сбора анонимной информации о небезопасных данных, а также о сервисах, которые их содержат. Компания заверяет, что не хранит личные сведения пользователей браузера об их аккаунтах и устройствах.