Японский зонд "Хаябуса-2" приземлится на астероид Рюгу 22 февраля





Агентство Японии JAXA сообщило, что "Хаябуса-2" сядет на поверхность Рюгу в конце февраля. Рядом с астероидом аппарат находится с июня. Руководство миссией рассчитывало получить образцы почвы Рюгу ещё в октябре, однако зонд мог разбиться об острые скалы. Новая площадка более пригодна для приземления, и там "Хаябуса-2" сможет провести запланированные эксперименты.Размеры астероида составляют 900 метров в диаметре. Находится он в пространстве между Марсом и Землёй. Запустили аппарат с космодрома Танэгасима зимой 2014 года для поиска органики и воды на Рюгу. Данные позволят учёным понять, как во Вселенной зарождалась жизнь. До 2020 года "Хаябуса-2" должен трижды сесть на астероид. Вес зонда составляет 600 кг.Для его сборки были взяты разработки предшественника, впервые добывшего внеземные материалы, не считая лунных. "Хаябуса-1" побывал возле астероида Итокава в 2003 году, и преодолел за 7 лет существования около 6 млрд километров.