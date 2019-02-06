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Японский зонд "Хаябуса-2" приземлится на астероид Рюгу 22 февраля

Японский зонд под названием "Хаябуса-2" приземлится на астероид Рюгу 22 февраля. Аппарат соберёт с космического объекта образцы почвы.
Японский зонд "Хаябуса-2" приземлится на астероид Рюгу 22 февраля

Агентство Японии JAXA сообщило, что "Хаябуса-2" сядет на поверхность Рюгу в конце февраля. Рядом с астероидом аппарат находится с июня. Руководство миссией рассчитывало получить образцы почвы Рюгу ещё в октябре, однако зонд мог разбиться об острые скалы. Новая площадка более пригодна для приземления, и там "Хаябуса-2" сможет провести запланированные эксперименты.

Размеры астероида составляют 900 метров в диаметре. Находится он в пространстве между Марсом и Землёй. Запустили аппарат с космодрома Танэгасима зимой 2014 года для поиска органики и воды на Рюгу. Данные позволят учёным понять, как во Вселенной зарождалась жизнь. До 2020 года "Хаябуса-2" должен трижды сесть на астероид. Вес зонда составляет 600 кг.

Для его сборки были взяты разработки предшественника, впервые добывшего внеземные материалы, не считая лунных. "Хаябуса-1" побывал возле астероида Итокава в 2003 году, и преодолел за 7 лет существования около 6 млрд километров.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:37

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