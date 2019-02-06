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Экс-участнице «Дом-2» Насте Ендальцевой из-за драки на польском шоу наложили швы

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Анастасия Ендальцева продолжает покорять польский проект под названием «Экс на пляже».

Не секрет, что решение покинуть реалити-шоу «Дом-2» Ендальцева приняла самостоятельно. Для многих телезрителей такой поворот событий стал очень неожиданным, ведь Анастасия не единожды указывала на то, что очень любит телешоу.

Экс-участнице «Дом-2» Насте Ендальцевой из-за драки на польском шоу наложили швы

По всей видимости, Ендальцева так просто ушла за ворота «Дома-2» только потому, что уже планировала принять участие в новом шоу, которое только недавно начало выходить на польском телеканале. По мнению многочисленных телезрителей, и в Польше Анастасия не стала вспоминать о своем воспитании.

Считанные часы назад Ендальцева вышла с личного инста-блога в прямой эфир, в котором рассказала, что практически сразу же по приходу на проект «Экс на пляже» выделила для себя несколько парней. По словам Анастасии, у нее уже было «волшебство», и она ничуть не жалеет об этом.

Экс-участнице «Дом-2» Насте Ендальцевой из-за драки на польском шоу наложили швы

«Да, это правда! Я принимаю участие в новом проекте! Мне пока все нравиться! По поводу «волшебства» многие спрашивают..Знаете, не жалуюсь», - отметила Настя.

Также экс-звезда «Дома-2» рассказала о том, что уже трижды была замешана в потасовках на польском телешоу. Оказывается, что одна из таких драк закончилась для Анастасии довольно печально. Ендальцевой разбили лоб и пришлось накладывать швы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:41

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