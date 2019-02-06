Экс-участнице «Дом-2» Насте Ендальцевой из-за драки на польском шоу наложили швы

«Да, это правда! Я принимаю участие в новом проекте! Мне пока все нравиться! По поводу «волшебства» многие спрашивают..Знаете, не жалуюсь», - отметила Настя.





Не секрет, что решение покинуть реалити-шоу «Дом-2» Ендальцева приняла самостоятельно. Для многих телезрителей такой поворот событий стал очень неожиданным, ведь Анастасия не единожды указывала на то, что очень любит телешоу.По всей видимости, Ендальцева так просто ушла за ворота «Дома-2» только потому, что уже планировала принять участие в новом шоу, которое только недавно начало выходить на польском телеканале. По мнению многочисленных телезрителей, и в Польше Анастасия не стала вспоминать о своем воспитании.Считанные часы назад Ендальцева вышла с личного инста-блога в прямой эфир, в котором рассказала, что практически сразу же по приходу на проект «Экс на пляже» выделила для себя несколько парней. По словам Анастасии, у нее уже было «волшебство», и она ничуть не жалеет об этом.Также экс-звезда «Дома-2» рассказала о том, что уже трижды была замешана в потасовках на польском телешоу. Оказывается, что одна из таких драк закончилась для Анастасии довольно печально. Ендальцевой разбили лоб и пришлось накладывать швы.