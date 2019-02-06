Роман Гриценко предупредил Литвиновых о трудной жизни за периметром «Дом-2»

«Их ждёт не мало трудностей и после проекта тебя никто не ждёт с распростертыми объятиями. Но я уверен, что у ребят все получится, и они добьются немалых высот. Главное, что бы они держались вместе и другу друга во всем поддерживали, в чем я, кстати, не сомневаюсь», - написал Гриценко.

«Я их обожала и буду следить за их судьбой! Мечты, созданные вдвоем – исполняются быстрее!», «Хорошие! Удачи им! За проектом тоже есть жизнь и она прекрасна, и разнообразна», «Все у них будет хорошо, главное найти свое дело», «Жаль, что они ушли, отличная пара», «Рада за эту пару! Они самые милые и искренние», - отреагировали они в комментариях.





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