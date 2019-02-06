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Роман Гриценко предупредил Литвиновых о трудной жизни за периметром «Дом-2»

Несколько дней назад вышел эфир, в котором участники реалити-шоу «Дом-2» Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес объявили о решении покинуть периметр. Супруги сообщили, что выполнили главную задачу – нашли любовь, поэтому больше им на проекте делать нечего.

Многие их коллеги расстроились, ведь Витя и Таня были хорошими друзьями, а также настоящим примером идеальных отношений. Однако они пожелали им удачи в жизни за воротами телестройки и исполнения всех их желаний.

Роман Гриценко предупредил Литвиновых о трудной жизни за периметром «Дом-2»

Высказался по поводу ухода четы Литвиновых и бывший герой «Дома-2» Роман Гриценко, который ушел за ворота пару месяцев назад и уже успел столкнуться с некоторыми проблемами в реальной жизни.

На своей странице в социальной сети Instagram парень сообщил, что очень рад за возлюбленных, поскольку уверен, что они сделали правильный выбор. Но он предупредил, что за стенами реалити-шоу им придется привыкать к трудностям.

Роман Гриценко предупредил Литвиновых о трудной жизни за периметром «Дом-2»

«Их ждёт не мало трудностей и после проекта тебя никто не ждёт с распростертыми объятиями. Но я уверен, что у ребят все получится, и они добьются немалых высот. Главное, что бы они держались вместе и другу друга во всем поддерживали, в чем я, кстати, не сомневаюсь», - написал Гриценко.

Подписчики согласились с молодым человеком и пожелали им удачи во всех начинаниях, ведь у ребят грандиозные планы на будущее.

Роман Гриценко предупредил Литвиновых о трудной жизни за периметром «Дом-2»

«Я их обожала и буду следить за их судьбой! Мечты, созданные вдвоем – исполняются быстрее!», «Хорошие! Удачи им! За проектом тоже есть жизнь и она прекрасна, и разнообразна», «Все у них будет хорошо, главное найти свое дело», «Жаль, что они ушли, отличная пара», «Рада за эту пару! Они самые милые и искренние», - отреагировали они в комментариях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:37

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