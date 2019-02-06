Александр Петров поздравит зрителей СТС с Днем всех влюбленных телепремьерой "Заново родиться"





Масштабный драматический проект Александра Петрова, известный как #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ является экспериментальным спектаклем о сложностях любовных взаимоотношений. Спектакль увидят зрители российского телеканала в 23:45.Он впервые появится на телеэкранах. В рамках необычного спектакля звезда "Полицейского с Рублевки" будет общаться со своей избранницей Ириной Старшенбаум. Актеры откровенно расскажут зрителям о невероятной истории любви.