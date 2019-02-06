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Александр Петров поздравит зрителей СТС с Днем всех влюбленных телепремьерой "Заново родиться"

Звезда российского театра и кино Александр Петров собирается поздравить зрителей телеканала СТС с Днем всех влюбленных премьерой своего спектакля "Заново родиться". Вечером, 14 февраля будет также показан фильм Федора Бондарчука "Притяжение" с участием актера.

Александр Петров поздравит зрителей СТС с Днем всех влюбленных телепремьерой "Заново родиться"

Масштабный драматический проект Александра Петрова, известный как #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ является экспериментальным спектаклем о сложностях любовных взаимоотношений. Спектакль увидят зрители российского телеканала в 23:45.

Он впервые появится на телеэкранах. В рамках необычного спектакля звезда "Полицейского с Рублевки" будет общаться со своей избранницей Ириной Старшенбаум. Актеры откровенно расскажут зрителям о невероятной истории любви.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:25

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