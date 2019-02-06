АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Дмитрий Киселев сравнил клип «Ибица» с «туалетным юмором»

Известный телеведущий Дмитрий Киселев дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором была затронута тема рэп-культуры . Также журналист высказал свое мнение о скандальном видеоклипе Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица», сравнив творение звезд российской эстрады с «туалетным юмором».

Дмитрий Киселев сравнил клип «Ибица» с «туалетным юмором»

Дмитрий Кисилев не скрывает, что ему нравится рэп, также некоторое время назад он становился на защиту рэп-исполнителей. В новогоднем выпуске программы «Мастер смеха» ведущий прочитал собственную пародию в этом музыкальном жанре.

В беседе с Юрием Дудем Дмитрий Киселев рассуждал о данной импровизации, сравнив ее по просьбе блогера с видеороликом «Ибица» Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Как отметил журналист, хотя его выступление также спровоцировало волну «хайпа», но различие между этими пародиями колоссальное.

По словам Дмитрия Киселева, об «Ибице» ему даже неприятно говорить, поскольку он считает непозволительным, когда два народных артиста «купают друг друга в экскрементах». С точки зрения телеведущего, оправданием такому поведению на экране не может быть даже то, что это пародия. Он отозвался о видеоклипе как о так называемом «туалетном юморе», который никого не украшает.

Дмитрий Киселев сравнил клип «Ибица» с «туалетным юмором»

Как сообщалось ранее, после выхода клипа «Ибица» Дмитрий Киселев подверг резкой критике его создателей. Он отметил, что король российской эстрады и «золотой голос России» представили аудитории настоящую мерзость, и показали этим как отсутствие вкуса, так и отношение к культурному уровню граждан своей страны.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники сравнили актрису Марию
Иосиф Оганесян не ночевал с женой из-за
Фрэнсис Бин Кобейн гордится сравнением
В России открыты продажи Nokia 8.1
С помощью молекулярной липучки ученые
Caviar выпустила "православный" телефон
В Чехии умер режиссер фильма “Три
Певица Татьяна Терешина опубликовала
Новое расширение для Google Chrome
Японский зонд "Хаябуса-2" приземлится
Александр Петров поздравит зрителей СТС
Алла Пугачева не пришла на похороны
Дмитрий Киселев сравнил клип «Ибица» с
Burger King в России теперь принимает
Ученые предложили новый метод
На западе появилась новая диета под
Ольга Орлова сменила Андрея Черкасова
Психологи: Человек может управлять
Яна Рудковская: Ведущие фигуристки "не
Студенты смогут пройти бесплатное
Андрей Черкасов похвалил Артема Сороку
Криштиану Роналду отпраздновал 34-летие
В новом Samsung Galaxy Note будет
Беременная Алена Савкина хочет
Ученые назвали помогающие избежать
Ведущий “Супершефа” Арам Мнацаканов
Уфологи: В США камера возле
Тата Абрамсон заявила, что
Марина Федункив вспомнила о страхе
Сотрудники Dwingeloo Radio Observatory
Просмотреть все новости