Дмитрий Киселев сравнил клип «Ибица» с «туалетным юмором»





Дмитрий Кисилев не скрывает, что ему нравится рэп, также некоторое время назад он становился на защиту рэп-исполнителей. В новогоднем выпуске программы «Мастер смеха» ведущий прочитал собственную пародию в этом музыкальном жанре.В беседе с Юрием Дудем Дмитрий Киселев рассуждал о данной импровизации, сравнив ее по просьбе блогера с видеороликом «Ибица» Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Как отметил журналист, хотя его выступление также спровоцировало волну «хайпа», но различие между этими пародиями колоссальное.По словам Дмитрия Киселева, об «Ибице» ему даже неприятно говорить, поскольку он считает непозволительным, когда два народных артиста «купают друг друга в экскрементах». С точки зрения телеведущего, оправданием такому поведению на экране не может быть даже то, что это пародия. Он отозвался о видеоклипе как о так называемом «туалетном юморе», который никого не украшает.Как сообщалось ранее, после выхода клипа «Ибица» Дмитрий Киселев подверг резкой критике его создателей. Он отметил, что король российской эстрады и «золотой голос России» представили аудитории настоящую мерзость, и показали этим как отсутствие вкуса, так и отношение к культурному уровню граждан своей страны.