АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Burger King в России теперь принимает оплату заказа через QR-код WebMoney

Популярная сеть быстрого питания Burger King сообщила о возможности оплаты заказа через WebMoney. Воспользоваться электронным кошельком можно с помощью QR-кода.
Burger King в России теперь принимает оплату заказа через QR-код WebMoney

Известно, что такая система оплаты будет доступна в 180 городах России. По словам представителей компании, они являются единственной сетью ресторанов в стране, где можно рассчитаться таким способом. Информацию об оплате через онлайн-кошелек пользователи получат мгновенно, времени на совершение операции понадобится столько же, сколько и на расчет обычной банковской картой. Для того, чтобы совершить оплату, понадобится просто отсканировать QR-код с кассового экрана с помощью приложения WebMoney Keeper.

Посетители Burger King смогут рассчитаться любой удобной для них валютой с электронного кошелька. Ее обмен производится автоматически. Приятным бонусом является и система «Кэшбек», которая возвращает пользователям новой системы до 10% средств от стоимости заказа.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники сравнили актрису Марию
Иосиф Оганесян не ночевал с женой из-за
Фрэнсис Бин Кобейн гордится сравнением
В России открыты продажи Nokia 8.1
С помощью молекулярной липучки ученые
Caviar выпустила "православный" телефон
В Чехии умер режиссер фильма “Три
Певица Татьяна Терешина опубликовала
Новое расширение для Google Chrome
Японский зонд "Хаябуса-2" приземлится
Александр Петров поздравит зрителей СТС
Алла Пугачева не пришла на похороны
Дмитрий Киселев сравнил клип «Ибица» с
Burger King в России теперь принимает
Ученые предложили новый метод
На западе появилась новая диета под
Ольга Орлова сменила Андрея Черкасова
Психологи: Человек может управлять
Яна Рудковская: Ведущие фигуристки "не
Студенты смогут пройти бесплатное
Андрей Черкасов похвалил Артема Сороку
Криштиану Роналду отпраздновал 34-летие
В новом Samsung Galaxy Note будет
Беременная Алена Савкина хочет
Ученые назвали помогающие избежать
Ведущий “Супершефа” Арам Мнацаканов
Уфологи: В США камера возле
Тата Абрамсон заявила, что
Марина Федункив вспомнила о страхе
Сотрудники Dwingeloo Radio Observatory
Просмотреть все новости