Burger King в России теперь принимает оплату заказа через QR-код WebMoney
Популярная сеть быстрого питания Burger King сообщила о возможности оплаты заказа через WebMoney. Воспользоваться электронным кошельком можно с помощью QR-кода.
Известно, что такая система оплаты будет доступна в 180 городах России. По словам представителей компании, они являются единственной сетью ресторанов в стране, где можно рассчитаться таким способом. Информацию об оплате через онлайн-кошелек пользователи получат мгновенно, времени на совершение операции понадобится столько же, сколько и на расчет обычной банковской картой. Для того, чтобы совершить оплату, понадобится просто отсканировать QR-код с кассового экрана с помощью приложения WebMoney Keeper.
Посетители Burger King смогут рассчитаться любой удобной для них валютой с электронного кошелька. Ее обмен производится автоматически. Приятным бонусом является и система «Кэшбек», которая возвращает пользователям новой системы до 10% средств от стоимости заказа.
Известно, что такая система оплаты будет доступна в 180 городах России. По словам представителей компании, они являются единственной сетью ресторанов в стране, где можно рассчитаться таким способом. Информацию об оплате через онлайн-кошелек пользователи получат мгновенно, времени на совершение операции понадобится столько же, сколько и на расчет обычной банковской картой. Для того, чтобы совершить оплату, понадобится просто отсканировать QR-код с кассового экрана с помощью приложения WebMoney Keeper.
Посетители Burger King смогут рассчитаться любой удобной для них валютой с электронного кошелька. Ее обмен производится автоматически. Приятным бонусом является и система «Кэшбек», которая возвращает пользователям новой системы до 10% средств от стоимости заказа.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:07