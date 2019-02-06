После претензий Ольги Рапунцель мать Дмитрия Дмитренко озвучила сумму, которую подарила внучке Василисе

«Сначала мама выслала 50 тысяч рублей. Это когда Василиса только родилась. Чуть позже еще 40 тысяч. Вот недавно еще 20 тысяч рублей. Мало? Мы до сих пор не услышали даже слова «Спасибо»!», - отметила старшая родственница Дмитрия.





Не секрет, что на днях и без того несовершенные отношения Ольги со свекровью – Людмилой Григорьевной Дмитренко опять дали трещину. А все из-за того, что длинноволосая красавица позволила себе в очередном эфире реалити-шоу «Дом-2» предъявить матери своему любимого супруга ряд претензий.Оказалось, что Рапунцель просто-таки настаивает, чтобы мать Дмитренко прописала их единственную наследницу Василису в свою квартиру. Известно, что Людмила Григорьевна против подобных действий, однако от внучки не планирует отказываться.Впрочем, Ольга на этом не остановилась и сейчас во всеуслышание заявляет, что у нее очень «плохая» свекровь, которая не только не поздравляет ее с различными праздниками, но и ничего не подарила за 10 месяцев маленькой Василисе. И вот считанные часы назад все точки над «и» поспешила поставить старшая сестра Дмитрия.Татьяна Дмитренко вышла в прямой эфир со своей странички в Instagram и заявила, что ее мать не единожды высылала деньги Василисе, но до сих пор не услышала слов благодарности за это.