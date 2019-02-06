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Ученые предложили новый метод профилактики и лечения хламидиоза

Ученым в ходе исследований удалось обнаружить новый метод профилактики, а также лечения хламидиоза. Проводилась работа специалистами из Канады, представляющими Университет Ватерлоо.
Ученые предложили новый метод профилактики и лечения хламидиоза

Хламидиоз выступает одной из наиболее распространенных инфекций в мире среди тех, что передаются половым путем. Опасность хламидий повышается на фоне того, что постепенно наблюдается укрепление устойчивости к антибиотикам. Созданный в лабораторных условиях препарат способен ограничивать попадание преобладающего числа хламидий в клетки репродуктивной системы, уничтожая отличающиеся способностью проникать посредством клеточной стенки бактерии. Достичь результата удалось путем использования миРНК. Это помогло “нацелиться” на ген PDGFR-бета, находящийся в репродуктивном тракте женщин, он генерирует белок, взаимодействующий с бактериями хламидиоза.

Используя PDGFR-бета, ученые надеются заблокировать производство белка, используемого инфекцией с целью проникновения прямиком в клетки. Как итог, у хламидий останется заметно меньше шансов “ухватиться” за организм, что ощутимо сокращает риск развития инфекции.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:04

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