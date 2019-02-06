Яна Рудковская: Ведущие фигуристки "не просто так" уходят от Этери Тутберидзе

Рудковская заметила, что от Тутберидзе за последние годы ушла не одна подающая надежды фигуристка. Под началом тренера на лёд выходили такие молодые звёзды, как Анастасия Тараканова, Евгения Медведева и Юлия Липницкая, недавно получившая от продюсера и её мужа Евгения Плющенко роскошный подарок за участие в их ледовом шоу.Со спортсменками Рудковская активно общается и взаимно подписана на них в социальных сетях. Следила продюсер за успехами фигуристок во время сочинской олимпиады и игр в Южной Корее, где Медведева и Загитова завоевали серебряную и золотую медали. Что касается Тутберидзе, Рудковская убеждена: одарённые звёзды отказываются от её обучения не без причины.Дабы не обидеть тренера, продюсер отметила, что в мире спорта одни люди всегда покидают наставников, а другие, наоборот, к ним присоединяются. Начинающим фигуристкам 12-15 лет Рудковская пожелала обрести на своём поприще мировую известность и стать в спорте долгожителями.