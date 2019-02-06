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На западе появилась новая диета под названием «пеган»

Стало известно, что на западе появилась новая диета, которая соединила в себе две другие, такие как палео и веганство. Сообщается, что новый режим питания получил название «пеган».

На западе появилась новая диета под названием «пеган»

Смешанная диета была разработана несколько лет назад, но только недавно она начала приобретать популярность. Эксперты отмечают, что новый режим питания намного проще соблюдать, поскольку он не имеет строгих ограничений. Сообщается, что диета «пеган» состоит из большого количества растительной пищи и полезных жиров. Почти 75% рациона составляют овощи и фрукты, которые позволяют улучшить работу сердца. Также в данный способ питания вошла жирная рыба, орехи, фермерское мясо, авокадо, топленное и обычное масло, льняное семя, оливки и полученное из них масло.

Во время диеты под названием «пеган» запрещено употреблять сахар, искусственные красители, подсластители и продукты, которые содержат пестициды, антибиотики и гормоны, а также генетически модифицированные ингредиенты. Специалистов беспокоит только отсутствие круп в этой диете, которые необходимы организму.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:00

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