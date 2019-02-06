Психологи: Человек может управлять своими снами
Психологи из Аделаидского университета (Австралия) рассказали, что человек имеет способность управлять своими снами. Открытие поможет тем, кого мучают кошмары по ночам. Специалисты провели исследование с участием 169 добровольцев, чтобы подтвердить интересную гипотезу.
Автор научной работы, Денхольм Аспи и его коллеги провели наблюдение за участниками эксперимента, надеясь изучить технологию управления снами. Психолог объяснил: существует понятие - осознанное сновидение. Оно характеризуется тем, что во время сна, мозг человека продолжает работать, именно в этот момент и можно влиять на происходящие "события".
Во время эксперимента было проведено наблюдение за участниками в возрасте от 18 до 75 лет. Эксперты проверяли различные техники осознанности. Мнемоническая индукция осознанных сновидений, разработанная в 1970 году психофизиологом из США Лабержем, была выбрана учеными в качестве основного метода.
В ходе исследования людям нужно было выполнять специальные упражнения, соответствующие методике. Большей части участников удалось увидеть осознанный сон в первую неделю процесса. При этом засыпание происходило быстро, и нарушений обнаружено не было.
Открытие позволило понять: подобные сны помогают людям избавляться от кошмарных "явлений", но о полном расслаблении говорить не стоит. Перед созданием ситуации осознанного сновидения необходимо поспать не менее пяти часов, порекомендовали представители мира науки.
Автор научной работы, Денхольм Аспи и его коллеги провели наблюдение за участниками эксперимента, надеясь изучить технологию управления снами. Психолог объяснил: существует понятие - осознанное сновидение. Оно характеризуется тем, что во время сна, мозг человека продолжает работать, именно в этот момент и можно влиять на происходящие "события".
Во время эксперимента было проведено наблюдение за участниками в возрасте от 18 до 75 лет. Эксперты проверяли различные техники осознанности. Мнемоническая индукция осознанных сновидений, разработанная в 1970 году психофизиологом из США Лабержем, была выбрана учеными в качестве основного метода.
В ходе исследования людям нужно было выполнять специальные упражнения, соответствующие методике. Большей части участников удалось увидеть осознанный сон в первую неделю процесса. При этом засыпание происходило быстро, и нарушений обнаружено не было.
Открытие позволило понять: подобные сны помогают людям избавляться от кошмарных "явлений", но о полном расслаблении говорить не стоит. Перед созданием ситуации осознанного сновидения необходимо поспать не менее пяти часов, порекомендовали представители мира науки.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:55