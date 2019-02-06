Психологи: Человек может управлять своими снами





Автор научной работы, Денхольм Аспи и его коллеги провели наблюдение за участниками эксперимента, надеясь изучить технологию управления снами. Психолог объяснил: существует понятие - осознанное сновидение. Оно характеризуется тем, что во время сна, мозг человека продолжает работать, именно в этот момент и можно влиять на происходящие "события".Во время эксперимента было проведено наблюдение за участниками в возрасте от 18 до 75 лет. Эксперты проверяли различные техники осознанности. Мнемоническая индукция осознанных сновидений, разработанная в 1970 году психофизиологом из США Лабержем, была выбрана учеными в качестве основного метода.В ходе исследования людям нужно было выполнять специальные упражнения, соответствующие методике. Большей части участников удалось увидеть осознанный сон в первую неделю процесса. При этом засыпание происходило быстро, и нарушений обнаружено не было.Открытие позволило понять: подобные сны помогают людям избавляться от кошмарных "явлений", но о полном расслаблении говорить не стоит. Перед созданием ситуации осознанного сновидения необходимо поспать не менее пяти часов, порекомендовали представители мира науки.