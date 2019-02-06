Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев посетил презентацию книги своей экс-избранницы





Нужно сказать, что творение Лагутиной получило довольно необычное название – «Мисс Страна. Чудовище и красавица».Не секрет, что об Алле впервые начали многого говорить СМИ после ее участия в телепроекте «Холостяк», где она пыталась завоевать симпатию Алексея Воробьева, однако практически сразу же покинула шоу.Затем имя модели вспомнили, когда Лагутина закрутила роман с бывшим возлюбленным новоявленной артистки Ольги Бузовой – 34-летним бизнесменом Денисом Лебедевым.Впрочем, этим отношениям не суждено было продлиться долго. Спустя месяц влюбленные расстались. По словам Аллы, это она поставила точку в отношениях с Денисом, так как не намерена терпеть жесткие высказывания и оскорбления в свой адрес от мужчины, с которым находится в отношениях.Однако, по всей видимости, парочке все-таки удалось примириться, ведь считанные часы назад Лебедев посетил официальную презентацию романа модели, которая прошла в Московском доме книги на Новом Арбате.К слову, мероприятие по случаю представления книги «Мисс Страна. Чудовище и красавица» посетило несколько героев реалити-шоу «Замуж за Бузову»: Александр Гринев, а также братья-близнецы Наумовы, чем они тут же похвастались в личных инста-блогах.