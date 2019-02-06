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Студенты смогут пройти бесплатное обучение в Академии Никиты Михалкова

У желающих студентов появится возможность пройти бесплатное обучение в стенах Академии Никиты Михалкова. Обычно же на освоение актерского мастерства, навыков режиссуры или продюсирования уходит 340-360 тысяч руб.
Студенты смогут пройти бесплатное обучение в Академии Никиты Михалкова

В академии Михалкова официально открыли прием заявок на поступление студентов, для чего кандидатам необходимо соответствовать нескольким требованиям. В частности, учащиеся должны иметь профильное образование, определенный опыт работы в киноиндустрии, и непременно являться гражданином России. Кроме того, их ожидают специальные творческие испытания. Получив поддержку со стороны Благотворительно фонда, такие студенты смогут в течение всего доступного периода обучения получать знания и навыки бесплатно.

Всего выбрать можно между тремя ключевыми направлениями. Выпускники академии Никиты Михалкова смогут получить диплом о завершении обучения, а также они представят созданный в процессе творческий продукт, коим будет являться спектакль или фильм.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:42

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