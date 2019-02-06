Студенты смогут пройти бесплатное обучение в Академии Никиты Михалкова





В академии Михалкова официально открыли прием заявок на поступление студентов, для чего кандидатам необходимо соответствовать нескольким требованиям. В частности, учащиеся должны иметь профильное образование, определенный опыт работы в киноиндустрии, и непременно являться гражданином России. Кроме того, их ожидают специальные творческие испытания. Получив поддержку со стороны Благотворительно фонда, такие студенты смогут в течение всего доступного периода обучения получать знания и навыки бесплатно.Всего выбрать можно между тремя ключевыми направлениями. Выпускники академии Никиты Михалкова смогут получить диплом о завершении обучения, а также они представят созданный в процессе творческий продукт, коим будет являться спектакль или фильм.