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В новом Samsung Galaxy Note будет представлен стилус со встроенной камерой

Компания Samsung отправила запрос в Ведомство США на получение патента. В скором времени производители представят широкой публике новый Galaxy Note со встроенной камерой в стилусе.
В новом Samsung Galaxy Note будет представлен стилус со встроенной камерой

Эксперты сделали вывод, что такое решение было принято в связи с желанием сохранить монолитный корпус устройства без вырезов для камеры, а также избавиться от боковых рамок.

Известно, что в стилус под названием S Pen будет встроен объектив и специальный датчик для фиксации изображения. Управлять камерой можно с помощью двух кнопок, расположенных на самом устройстве. Увеличение масштаба также входит в задачи одной из них. Компания отмечает, что стилус будет предназначен для одного из новых Galaxy Note.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:24

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