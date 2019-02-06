В новом Samsung Galaxy Note будет представлен стилус со встроенной камерой





Эксперты сделали вывод, что такое решение было принято в связи с желанием сохранить монолитный корпус устройства без вырезов для камеры, а также избавиться от боковых рамок.Известно, что в стилус под названием S Pen будет встроен объектив и специальный датчик для фиксации изображения. Управлять камерой можно с помощью двух кнопок, расположенных на самом устройстве. Увеличение масштаба также входит в задачи одной из них. Компания отмечает, что стилус будет предназначен для одного из новых Galaxy Note.