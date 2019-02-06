Ведущий “Супершефа” Арам Мнацаканов объяснил, почему знаменитости закрывают свои рестораны

Шоу “Супершеф” фактически является отечественным аналогом иностранного проекта “24 часа в ад и обратно”. Создатели программы объяснили во время проходившей недавно презентации передачи, что рестораны для “спасения” за сутки выбирались после рекомендаций зрителей. Чтобы владельцы заведения сразу не узнали, кто перед ними, команда притворялась, что шоу про ремонт, а Арам Мнацаканов приходил под видом обычного посетителя, меняя свою внешность до неузнаваемости.В беседе с прессой известный ресторатор затронул тему заведений, открытых знаменитостями. Он уверен, что многие кафе и рестораны звезд становятся банкротами по той причине, что владельцы не готовы уделять такой работе достаточное количество времени, ведь важно постоянно отслеживать ситуацию. Также можно нанять грамотного управляющего.