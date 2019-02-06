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Ученые назвали помогающие избежать деменции способы

Ученые смогли доказать, что деменция может наступить при неправильном образе жизни. Специалисты назвали способы, которые помогут избежать слабоумия.

Ученые назвали помогающие избежать деменции способы

Многие уверены, что деменция - это болезнь пожилых людей, с которой невозможно бороться. Но ученые уверены, что это не так. Специалисты сообщили, что при правильном образе жизни риск развития данного заболевания можно снизить на 30%. Исследователи сообщили, что необходимо 5 раз в неделю заниматься спортом в течение 30 минут. Также нужно отказаться от употребления табака, а в рацион внести большое количество морепродуктов, фруктов и овощей. В этот список вошла и нагрузка на мозг. Ведь умственная деятельность создает так называемый «когнитивный резерв», который уменьшает риск развития болезни.

Еще один способ помогающий избежать деменции - умеренное употребление алкоголя. Общение с людьми поможет снизить риск заболевания, поскольку одиночество пагубно влияет на психику. Также специалисты советуют проходить регулярные обследования, чтобы вовремя выявить заболевание.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:16

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