Ученые назвали помогающие избежать деменции способы





Многие уверены, что деменция - это болезнь пожилых людей, с которой невозможно бороться. Но ученые уверены, что это не так. Специалисты сообщили, что при правильном образе жизни риск развития данного заболевания можно снизить на 30%. Исследователи сообщили, что необходимо 5 раз в неделю заниматься спортом в течение 30 минут. Также нужно отказаться от употребления табака, а в рацион внести большое количество морепродуктов, фруктов и овощей. В этот список вошла и нагрузка на мозг. Ведь умственная деятельность создает так называемый «когнитивный резерв», который уменьшает риск развития болезни.Еще один способ помогающий избежать деменции - умеренное употребление алкоголя. Общение с людьми поможет снизить риск заболевания, поскольку одиночество пагубно влияет на психику. Также специалисты советуют проходить регулярные обследования, чтобы вовремя выявить заболевание.