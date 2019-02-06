Уфологи: В США камера возле "Макдональдса" зафиксировала инопланетянина
Уфологи считают, что в США камера возле McDonalds зафикисировала ужасного инопланетянина. Чёрный гуманоид с когтистыми лапами прогуливался возле припаркованных машин.
Зарубежные сайты по уфологии и паранормальным явлениям активно обсуждают произошедший в начале февраля инцидент в Северной Каролине. Американец из города Роли выложил в Сеть кадр съёмки наружной камеры, где отчётливо виден силуэт пришельца. Автор снимка рассказывает, что занимается системами безопасности и обслуживал устройство возле одного из ресторанов McDonalds.
Просматривая видео, наладчик очень удивился тому, что возле парковки по улице прогуливался инопланетянин. На кадре можно видеть высокого чёрного гуманоида с неестественно длинными руками, оканчивающимися острыми когтями. Существо идёт рядом с легковой машиной прямо посреди дня. Сохранив кадр себе на флеш-карту, американец поспешил поделиться им в интернете.
Пользователи Сети задаются вопросом, откуда взялся гуманоид, и почему его не видели прохожие. Предположительно, на камеру попало паранормальное явление, невидимое для обычного человека.
Зарубежные сайты по уфологии и паранормальным явлениям активно обсуждают произошедший в начале февраля инцидент в Северной Каролине. Американец из города Роли выложил в Сеть кадр съёмки наружной камеры, где отчётливо виден силуэт пришельца. Автор снимка рассказывает, что занимается системами безопасности и обслуживал устройство возле одного из ресторанов McDonalds.
Просматривая видео, наладчик очень удивился тому, что возле парковки по улице прогуливался инопланетянин. На кадре можно видеть высокого чёрного гуманоида с неестественно длинными руками, оканчивающимися острыми когтями. Существо идёт рядом с легковой машиной прямо посреди дня. Сохранив кадр себе на флеш-карту, американец поспешил поделиться им в интернете.
Пользователи Сети задаются вопросом, откуда взялся гуманоид, и почему его не видели прохожие. Предположительно, на камеру попало паранормальное явление, невидимое для обычного человека.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:04