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Уфологи: В США камера возле "Макдональдса" зафиксировала инопланетянина

Уфологи считают, что в США камера возле McDonalds зафикисировала ужасного инопланетянина. Чёрный гуманоид с когтистыми лапами прогуливался возле припаркованных машин.
Уфологи: В США камера возле "Макдональдса" зафиксировала инопланетянина

Зарубежные сайты по уфологии и паранормальным явлениям активно обсуждают произошедший в начале февраля инцидент в Северной Каролине. Американец из города Роли выложил в Сеть кадр съёмки наружной камеры, где отчётливо виден силуэт пришельца. Автор снимка рассказывает, что занимается системами безопасности и обслуживал устройство возле одного из ресторанов McDonalds.

Просматривая видео, наладчик очень удивился тому, что возле парковки по улице прогуливался инопланетянин. На кадре можно видеть высокого чёрного гуманоида с неестественно длинными руками, оканчивающимися острыми когтями. Существо идёт рядом с легковой машиной прямо посреди дня. Сохранив кадр себе на флеш-карту, американец поспешил поделиться им в интернете.
Уфологи: В США камера возле "Макдональдса" зафиксировала инопланетянина

Пользователи Сети задаются вопросом, откуда взялся гуманоид, и почему его не видели прохожие. Предположительно, на камеру попало паранормальное явление, невидимое для обычного человека.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:04

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