Уфологи: В США камера возле "Макдональдса" зафиксировала инопланетянина





Зарубежные сайты по уфологии и паранормальным явлениям активно обсуждают произошедший в начале февраля инцидент в Северной Каролине. Американец из города Роли выложил в Сеть кадр съёмки наружной камеры, где отчётливо виден силуэт пришельца. Автор снимка рассказывает, что занимается системами безопасности и обслуживал устройство возле одного из ресторанов McDonalds.Просматривая видео, наладчик очень удивился тому, что возле парковки по улице прогуливался инопланетянин. На кадре можно видеть высокого чёрного гуманоида с неестественно длинными руками, оканчивающимися острыми когтями. Существо идёт рядом с легковой машиной прямо посреди дня. Сохранив кадр себе на флеш-карту, американец поспешил поделиться им в интернете.Пользователи Сети задаются вопросом, откуда взялся гуманоид, и почему его не видели прохожие. Предположительно, на камеру попало паранормальное явление, невидимое для обычного человека.