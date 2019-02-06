Марина Федункив вспомнила о страхе Филиппа Киркорова перед выступлением с командой КВН “Добрянка”





Именно тогда и случилось знакомство Федункив и Киркорова. Команда “Добрянка” на сцене хотела показать, что в Москве все дорого, вплоть до глажки костюмов в гостинице. Тогда было решено привлечь к номеру известного певца, ему предстояло выйти к зрителям с фразой, что он все погладил, а затем спросить “Куда вешать?”. Киркоров не только ответил согласием на появлением в КВН, но и отказался брать за это какой-либо гонорар.Самого артиста перед выходом на сцену “трясло”, уверяет Федункив, хотя к тому времени он уже собирал стадионы. Все дело в том, что для певца это был новый жанр, поэтому гость надеялся сделать все лучшим образом. С тех пор актрису и Филиппа Киркорова объединяют приятельские отношения.