Ольга Ветер просит Глеба Жемчугова добровольно отказаться от сына





Через несколько месяцев после этого события возлюбленные оформили официальный развод. Девушка закрутила роман со своим инструктором по вождению, а молодой человек не смог найти себе избранницу в рамках проекта и покинул съемочную площадку.Глеб быстро понял, кого потерял, и неоднократно предпринимал попытки помириться с Олей, но та больше не захотела связывать с ним свою жизнь. Вместо этого она предложила теплые дружественные отношения, дабы их общий сын получал внимание и любовь от обоих родителей.Жемчугов естественно на такие условия согласился и даже перебрался жить поближе к дому бывшей жены, чтобы чаще видеться с Мишей. Многие поклонники телестройки восхищались тем, как экс-возлюбленные общаются друг с другом ради счастья ребенка и ставили их другим парам в пример, однако, оказалось, что все было не так гладко.На днях Ветер записала серию коротких видео в Stories своего профиля Instagram, в которых рассказала, как на самом деле обстоят дела с бывшем мужем.Так, по словам девушки, мужчина часто не выполняет своих обещаний, заставляя маленького сына расстраиваться и ждать его визитов, как дня рождения. Все, о чем думает Глеб, это о подработках, а после о загулах, в которых он тратит все, что заработал.Оля сообщила, что Жемчугов не платит алименты, хотя обязан это делать каждый месяц. Она предлагала ему написать официальный отказ от ребенка, чтобы его никто не доставал с выполнением отцовских обязанностей, однако он отказывается это делать, хотя и с Мишей видится очень редко, отдавая предпочтение развлечениям, а не встречам с сыном.Ветер подчеркнула, что уже устала смотреть на то, как ее малыш бьется в истерике из-за отсутствия внимания отца, поэтому хочет рассказать ему историю о том, как папа уехал на заработки и больше никогда не вернется, чтобы он больше не страдал от равнодушия родителя, но для этого ей необходимо, чтобы Глеб отказался от сына.