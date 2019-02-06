Впервые ставший отцом 50-летний Энди Коэн лишился сна

На снимке, размещенном Энди Коэном в соцсети, «новоиспеченный» папа нежно прижимает первенца к груди. Знаменитость улыбается, а его глаза излучают радость, ведь в 50 лет он в первый раз испытал радость отцовства. Ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.В комментарии к фотографии Энди Коэн написал, что назвал сына Бенджамином Аленом – в честь своего дедушки. Также он признался, что его переполняет любовь, и выразил безмерную благодарность женщине, родившей ему наследника. Однако вместе с приятными хлопотами о малыше актер столкнулся и с некоторыми трудностями. Согласно инсайдерской информации, с момента рождения первенца он лишился сна, поскольку боится что-либо пропустить. К счастью, в уходе за новым членом семьи телеведущему помогают его родственники — мама и сестра.