Впервые ставший отцом 50-летний Энди Коэн лишился сна
Известный актер и телеведущий Энди Коэн поделился со своими поклонниками радостной новостью о том, что впервые стал отцом. На своей странице в социальной сети Instagram 50-летний артист опубликовал трогательное фото с малышом, которое сопроводил эмоциональным постом, переполненным счастьем. Однако наряду с приятными заботами, актер столкнулся и с некоторыми трудностями, например, он лишился сна.
На снимке, размещенном Энди Коэном в соцсети, «новоиспеченный» папа нежно прижимает первенца к груди. Знаменитость улыбается, а его глаза излучают радость, ведь в 50 лет он в первый раз испытал радость отцовства. Ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.
В комментарии к фотографии Энди Коэн написал, что назвал сына Бенджамином Аленом – в честь своего дедушки. Также он признался, что его переполняет любовь, и выразил безмерную благодарность женщине, родившей ему наследника. Однако вместе с приятными хлопотами о малыше актер столкнулся и с некоторыми трудностями. Согласно инсайдерской информации, с момента рождения первенца он лишился сна, поскольку боится что-либо пропустить. К счастью, в уходе за новым членом семьи телеведущему помогают его родственники — мама и сестра.
На снимке, размещенном Энди Коэном в соцсети, «новоиспеченный» папа нежно прижимает первенца к груди. Знаменитость улыбается, а его глаза излучают радость, ведь в 50 лет он в первый раз испытал радость отцовства. Ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.
В комментарии к фотографии Энди Коэн написал, что назвал сына Бенджамином Аленом – в честь своего дедушки. Также он признался, что его переполняет любовь, и выразил безмерную благодарность женщине, родившей ему наследника. Однако вместе с приятными хлопотами о малыше актер столкнулся и с некоторыми трудностями. Согласно инсайдерской информации, с момента рождения первенца он лишился сна, поскольку боится что-либо пропустить. К счастью, в уходе за новым членом семьи телеведущему помогают его родственники — мама и сестра.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:49