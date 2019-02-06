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Впервые ставший отцом 50-летний Энди Коэн лишился сна

Известный актер и телеведущий Энди Коэн поделился со своими поклонниками радостной новостью о том, что впервые стал отцом. На своей странице в социальной сети Instagram 50-летний артист опубликовал трогательное фото с малышом, которое сопроводил эмоциональным постом, переполненным счастьем. Однако наряду с приятными заботами, актер столкнулся и с некоторыми трудностями, например, он лишился сна.

Впервые ставший отцом 50-летний Энди Коэн лишился сна

На снимке, размещенном Энди Коэном в соцсети, «новоиспеченный» папа нежно прижимает первенца к груди. Знаменитость улыбается, а его глаза излучают радость, ведь в 50 лет он в первый раз испытал радость отцовства. Ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.

В комментарии к фотографии Энди Коэн написал, что назвал сына Бенджамином Аленом – в честь своего дедушки. Также он признался, что его переполняет любовь, и выразил безмерную благодарность женщине, родившей ему наследника. Однако вместе с приятными хлопотами о малыше актер столкнулся и с некоторыми трудностями. Согласно инсайдерской информации, с момента рождения первенца он лишился сна, поскольку боится что-либо пропустить. К счастью, в уходе за новым членом семьи телеведущему помогают его родственники — мама и сестра.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:49

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