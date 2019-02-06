Сотрудники Dwingeloo Radio Observatory получили снимок обратной стороны Луны с Землей на заднем плане





Получить изображение удалось еще 3 февраля посредством радиоканала со спутника Longjiang-2, находящегося на орбите Луны. После того, как кадр отредактировали, его разместили в открытом доступе. В обсерватории подчеркнули, что работу проводили совместно с представителями работающего в Китае Харбинского техуниверситета. Именно они смогли установить радиотрансивер и камеру любительского формата на аппарат DSLWP-B, посредством чего и получен упомянутый снимок.Авторы работы отмечают, что установленный на спутнике радиотрансивер устроен таким образом, что предоставляет радиолюбителям возможность получать сведения телеметрического характера, а также различные изображения непосредственно с Longjiang-2.