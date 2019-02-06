Сотрудники Dwingeloo Radio Observatory получили снимок обратной стороны Луны с Землей на заднем плане
Специалистам действующей на территории Нидерландов обсерватории Dwingeloo Radio Observatory удалось получить снимок обратной стороны поверхности Луны. При этом на заднем плане рядом со спутником виднеется Земля.
Получить изображение удалось еще 3 февраля посредством радиоканала со спутника Longjiang-2, находящегося на орбите Луны. После того, как кадр отредактировали, его разместили в открытом доступе. В обсерватории подчеркнули, что работу проводили совместно с представителями работающего в Китае Харбинского техуниверситета. Именно они смогли установить радиотрансивер и камеру любительского формата на аппарат DSLWP-B, посредством чего и получен упомянутый снимок.
Авторы работы отмечают, что установленный на спутнике радиотрансивер устроен таким образом, что предоставляет радиолюбителям возможность получать сведения телеметрического характера, а также различные изображения непосредственно с Longjiang-2.
Получить изображение удалось еще 3 февраля посредством радиоканала со спутника Longjiang-2, находящегося на орбите Луны. После того, как кадр отредактировали, его разместили в открытом доступе. В обсерватории подчеркнули, что работу проводили совместно с представителями работающего в Китае Харбинского техуниверситета. Именно они смогли установить радиотрансивер и камеру любительского формата на аппарат DSLWP-B, посредством чего и получен упомянутый снимок.
Авторы работы отмечают, что установленный на спутнике радиотрансивер устроен таким образом, что предоставляет радиолюбителям возможность получать сведения телеметрического характера, а также различные изображения непосредственно с Longjiang-2.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55