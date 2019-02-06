АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Сотрудники Dwingeloo Radio Observatory получили снимок обратной стороны Луны с Землей на заднем плане

Специалистам действующей на территории Нидерландов обсерватории Dwingeloo Radio Observatory удалось получить снимок обратной стороны поверхности Луны. При этом на заднем плане рядом со спутником виднеется Земля.
Сотрудники Dwingeloo Radio Observatory получили снимок обратной стороны Луны с Землей на заднем плане

Получить изображение удалось еще 3 февраля посредством радиоканала со спутника Longjiang-2, находящегося на орбите Луны. После того, как кадр отредактировали, его разместили в открытом доступе. В обсерватории подчеркнули, что работу проводили совместно с представителями работающего в Китае Харбинского техуниверситета. Именно они смогли установить радиотрансивер и камеру любительского формата на аппарат DSLWP-B, посредством чего и получен упомянутый снимок.

Авторы работы отмечают, что установленный на спутнике радиотрансивер устроен таким образом, что предоставляет радиолюбителям возможность получать сведения телеметрического характера, а также различные изображения непосредственно с Longjiang-2.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Студенты смогут пройти бесплатное
Андрей Черкасов похвалил Артема Сороку
Криштиану Роналду отпраздновал 34-летие
В новом Samsung Galaxy Note будет
Беременная Алена Савкина хочет
Ученые назвали помогающие избежать
Ведущий “Супершефа” Арам Мнацаканов
Уфологи: В США камера возле
Тата Абрамсон заявила, что
Марина Федункив вспомнила о страхе
Сотрудники Dwingeloo Radio Observatory
Впервые ставший отцом 50-летний Энди
Экс-участнице «Дом-2» Насте Ендальцевой
Вассерман: Ульяна Супрун разрушила
Роман Гриценко предупредил Литвиновых о
Режиссер Андрей Звягинцев отмечает свое
"Одноклассники" запустили чат с
После претензий Ольги Рапунцель мать
Актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж
В Роскачестве озвучили рекомендации по
Тина Канделаки поздравила супруга
Анна Герман: Без поддержки России
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис
Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда
Дмитрий Киселев рассказал о своих семи
Яна Рудковская раскритиковала поведение
Ольга Ветер просит Глеба Жемчугова
Главный астроном Гарварда назвал
Меган Маркл решила освоить технику
Алла Пугачева перепутала водокачку с
Просмотреть все новости