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Режиссер Андрей Звягинцев отмечает свое 55-летие

Отечественный режиссер Андрей Звягинцев 6 февраля отмечает свое 55-летие. Признание за свои труды деятель получил не только в России, но также и на территории Европы.
Режиссер Андрей Звягинцев отмечает свое 55-летие

Андрей Звягинцев рос в Новосибирске, где закончил театральное училище, после чего его забрали в армию. После службы деятель учился в ГИТСе и лишь спустя время начал проявлять интерес к режиссуре. Впрочем, его дебют в качестве режиссера имел место только в 2000 году. Известность уже 55-летний деятель кинематографа получил после выхода на экраны таких работ как “Елена”, “Возвращение”, а также “Изгнание”.

За время своей работы в качестве режиссера Звягинцев был удостоен множества престижных наград в сфере киноиндустрии. Его талант, как создателя фильмов, получил признание не только непосредственно на родине, но также и за рубежом, успел отметиться деятель и в рамках известного Венецианского кинофестиваля.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:32

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