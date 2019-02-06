Режиссер Андрей Звягинцев отмечает свое 55-летие





Андрей Звягинцев рос в Новосибирске, где закончил театральное училище, после чего его забрали в армию. После службы деятель учился в ГИТСе и лишь спустя время начал проявлять интерес к режиссуре. Впрочем, его дебют в качестве режиссера имел место только в 2000 году. Известность уже 55-летний деятель кинематографа получил после выхода на экраны таких работ как “Елена”, “Возвращение”, а также “Изгнание”.За время своей работы в качестве режиссера Звягинцев был удостоен множества престижных наград в сфере киноиндустрии. Его талант, как создателя фильмов, получил признание не только непосредственно на родине, но также и за рубежом, успел отметиться деятель и в рамках известного Венецианского кинофестиваля.