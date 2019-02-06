Вассерман: Ульяна Супрун разрушила здравоохранение Украины ради "людоедской секты" либералов
Анатолий Вассерман высказался, что Ульяна Супрун разрушила здравоохранение в Украине ради "людоедской секты" либералов. Отстранение главы Минздрава от должности политолог полностью поддерживает.
Издание "Народные Новости" привело высказывание Вассермана касательно решения суда в Украине сместить с поста Ульяну Супрун. Несмотря на то, что Кабмин страны собирается обжаловать увольнение главы Минздрава, политолог считает его совершенно необходимым. По словам публициста, за время работы на своей должности политик старалась максимально развалить систему здравоохранения.
Происходящее на сегодняшний день в Украине имеет мало общего с законом и здравым смыслом. Политика Супрун была направлена на интересы "людоедской секты" либералов и на борьбу с "русскими гражданами Украины", которых политолог называет большинством.
Отметим, что Павел Климкин из МИД Украины собирается поддержать Супрун. Увольнение последней, по его выражению, открыло "ящик Пандоры".
Издание "Народные Новости" привело высказывание Вассермана касательно решения суда в Украине сместить с поста Ульяну Супрун. Несмотря на то, что Кабмин страны собирается обжаловать увольнение главы Минздрава, политолог считает его совершенно необходимым. По словам публициста, за время работы на своей должности политик старалась максимально развалить систему здравоохранения.
Происходящее на сегодняшний день в Украине имеет мало общего с законом и здравым смыслом. Политика Супрун была направлена на интересы "людоедской секты" либералов и на борьбу с "русскими гражданами Украины", которых политолог называет большинством.
"А какие пауки будут есть друг друга в банке, называющейся Украиной, и под каким соусом дальше, не принципиально", - комментирует ситуацию Вассерман.
Отметим, что Павел Климкин из МИД Украины собирается поддержать Супрун. Увольнение последней, по его выражению, открыло "ящик Пандоры".
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:40