АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

"Одноклассники" запустили чат с анонимной службой поддержки

Социальная сеть "Одноклассники" запустила в работу чат с анонимной службой поддержки. Теперь пользователи могут получить помощь в интересующих их вопросах не заходя на страницу.
"Одноклассники" запустили чат с анонимной службой поддержки

По статистике, пользователей, которые не могут зайти на свою страницу по тем или иным причинам, около 70%. Чтобы обратиться за помощью, приходилось отправлять запрос на электронную почту и какое-то время ждать ответ. В чате поддержки вопросы о восстановлении пароля и других данных решаются в считанные минуты.

Открыть службу поддержки можно в несколько кликов: от интересующего вопроса следует перейти по ссылке «Свяжитесь с нами». В скором времени такая система помощи будет доступна в мобильном приложении "Одноклассники".

Впервые служба поддержки для авторизованных пользователей появилась в 2017 году. Время на получение ответа на сегодняшний день занимает в 7 раз меньше, чем 2 года назад. Теперь команда социальной сети может обрабатывать свыше 10 тысяч сообщений в сутки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Студенты смогут пройти бесплатное
Андрей Черкасов похвалил Артема Сороку
Криштиану Роналду отпраздновал 34-летие
В новом Samsung Galaxy Note будет
Беременная Алена Савкина хочет
Ученые назвали помогающие избежать
Ведущий “Супершефа” Арам Мнацаканов
Уфологи: В США камера возле
Тата Абрамсон заявила, что
Марина Федункив вспомнила о страхе
Сотрудники Dwingeloo Radio Observatory
Впервые ставший отцом 50-летний Энди
Экс-участнице «Дом-2» Насте Ендальцевой
Вассерман: Ульяна Супрун разрушила
Роман Гриценко предупредил Литвиновых о
Режиссер Андрей Звягинцев отмечает свое
"Одноклассники" запустили чат с
После претензий Ольги Рапунцель мать
Актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж
В Роскачестве озвучили рекомендации по
Тина Канделаки поздравила супруга
Анна Герман: Без поддержки России
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис
Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда
Дмитрий Киселев рассказал о своих семи
Яна Рудковская раскритиковала поведение
Ольга Ветер просит Глеба Жемчугова
Главный астроном Гарварда назвал
Меган Маркл решила освоить технику
Алла Пугачева перепутала водокачку с
Просмотреть все новости