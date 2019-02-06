"Одноклассники" запустили чат с анонимной службой поддержки





По статистике, пользователей, которые не могут зайти на свою страницу по тем или иным причинам, около 70%. Чтобы обратиться за помощью, приходилось отправлять запрос на электронную почту и какое-то время ждать ответ. В чате поддержки вопросы о восстановлении пароля и других данных решаются в считанные минуты.Открыть службу поддержки можно в несколько кликов: от интересующего вопроса следует перейти по ссылке «Свяжитесь с нами». В скором времени такая система помощи будет доступна в мобильном приложении "Одноклассники".Впервые служба поддержки для авторизованных пользователей появилась в 2017 году. Время на получение ответа на сегодняшний день занимает в 7 раз меньше, чем 2 года назад. Теперь команда социальной сети может обрабатывать свыше 10 тысяч сообщений в сутки.