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Актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж

Стало известно, что знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж. Звезда фильма "Голодные игры" помолвлена с директором художественной галереи Gladstone Gallery Куком Маруни.

Актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж

Зарубежные СМИ сообщают, что Дженнифер Лоуренс была замечена в одном из ресторанов, а на руке знаменитости было обручальное кольцо. Позднее представитель актрисы подтвердил тот факт, что звезда фильма "Голодные игры" обручилась со своим возлюбленным Куком Маруни, который является директором художественной галереи в Нью-Йорке. Летом 2018 года зарубежные СМИ сообщили о том, что у Дженнифер Лоуренс появился новый кавалер, а сейчас известная актриса уже готовится к свадьбе.

Актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж

Напомним, ранее у знаменитости были продолжительные отношения с актером Николасом Холтом, известным свое ролью в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего". Также у актрисы был роман с режиссером Дарреном Аронофски. Но все эти отношения так и не закончились походом к алтарю.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15

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