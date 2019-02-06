Актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж





Зарубежные СМИ сообщают, что Дженнифер Лоуренс была замечена в одном из ресторанов, а на руке знаменитости было обручальное кольцо. Позднее представитель актрисы подтвердил тот факт, что звезда фильма "Голодные игры" обручилась со своим возлюбленным Куком Маруни, который является директором художественной галереи в Нью-Йорке. Летом 2018 года зарубежные СМИ сообщили о том, что у Дженнифер Лоуренс появился новый кавалер, а сейчас известная актриса уже готовится к свадьбе.Напомним, ранее у знаменитости были продолжительные отношения с актером Николасом Холтом, известным свое ролью в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего". Также у актрисы был роман с режиссером Дарреном Аронофски. Но все эти отношения так и не закончились походом к алтарю.