В Роскачестве озвучили рекомендации по выбору “долговечного” утюга
Сотрудники Роскачества озвучили рекомендации, следование которым поможет выбрать “долговечный” утюг. Сделано это в преддверии дня рождения указанного прибора, который отмечается 10 февраля.
При выборе утюга внимание следует обратить на материал непосредственно “подошвы”, что влияет на скорость и качество процесса глажки. Алюминий легко чистить и он быстро нагревается, однако на нем также быстро остаются царапины. Керамика тоже имеет преимущества при глажке, минус ее в хрупкости, а еще такой материал обойдется дороже. Наиболее оптимальным эксперты считают тефлоновое покрытие, поскольку с ним ткани защищены от повреждения.
От мощности утюга, отметили в Роскачестве, зависит скорость его нагревания, а также выделяемое количество пара. Лучше всего остановить выбор на приборе мощностью 1500 Вт. Что-то более мощное оптимально выбирать для работы со сложными тканями или если глажка происходит часто, информирует портал “ПолитЭксперт”.
При выборе утюга внимание следует обратить на материал непосредственно “подошвы”, что влияет на скорость и качество процесса глажки. Алюминий легко чистить и он быстро нагревается, однако на нем также быстро остаются царапины. Керамика тоже имеет преимущества при глажке, минус ее в хрупкости, а еще такой материал обойдется дороже. Наиболее оптимальным эксперты считают тефлоновое покрытие, поскольку с ним ткани защищены от повреждения.
От мощности утюга, отметили в Роскачестве, зависит скорость его нагревания, а также выделяемое количество пара. Лучше всего остановить выбор на приборе мощностью 1500 Вт. Что-то более мощное оптимально выбирать для работы со сложными тканями или если глажка происходит часто, информирует портал “ПолитЭксперт”.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:07