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В Роскачестве озвучили рекомендации по выбору “долговечного” утюга

Сотрудники Роскачества озвучили рекомендации, следование которым поможет выбрать “долговечный” утюг. Сделано это в преддверии дня рождения указанного прибора, который отмечается 10 февраля.
В Роскачестве озвучили рекомендации по выбору “долговечного” утюга

При выборе утюга внимание следует обратить на материал непосредственно “подошвы”, что влияет на скорость и качество процесса глажки. Алюминий легко чистить и он быстро нагревается, однако на нем также быстро остаются царапины. Керамика тоже имеет преимущества при глажке, минус ее в хрупкости, а еще такой материал обойдется дороже. Наиболее оптимальным эксперты считают тефлоновое покрытие, поскольку с ним ткани защищены от повреждения.

От мощности утюга, отметили в Роскачестве, зависит скорость его нагревания, а также выделяемое количество пара. Лучше всего остановить выбор на приборе мощностью 1500 Вт. Что-то более мощное оптимально выбирать для работы со сложными тканями или если глажка происходит часто, информирует портал “ПолитЭксперт”.



 
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Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:07

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