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Тина Канделаки поздравила супруга Василия Бровко с днем рождения

Известная ведущая Тина Канделаки решила рассказать интернет-аудитории о радостном событии в своей семье. Сегодня, 6 февраля, ее муж Василий Бровко празднует свое 32-летие. Телезвезда поздравила возлюбленного, опубликовав совместную с супругом фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, а также написала трогательные слова в комментарии.
Тина Канделаки поздравила супруга Василия Бровко с днем рождения

На черно-белом фото, опубликованном Тиной Канделаки в соцсети, супруги позируют в строгих элегантных костюмах. Именинник нежно прижимает «вторую половинку» к себе.

В комментарии к снимку теледива поздравила супруга с днем рождения, отметила его достоинства, а также призналась, что не ощущает прожитых 10 лет с виновником торжества. Подписчики ведущей присоединились к поздравлениям. Одни пожелали Тине Канделаки и Василию Бровко счастья, отметив, что они – красивая пара. Другие советовали знаменитости родить мужу сына. Третьи высказали мнение, что Тина Канделаки на фото похожа на голливудскую актрису Пенелопу Крус.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:03

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