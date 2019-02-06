Тина Канделаки поздравила супруга Василия Бровко с днем рождения

На черно-белом фото, опубликованном Тиной Канделаки в соцсети, супруги позируют в строгих элегантных костюмах. Именинник нежно прижимает «вторую половинку» к себе.В комментарии к снимку теледива поздравила супруга с днем рождения, отметила его достоинства, а также призналась, что не ощущает прожитых 10 лет с виновником торжества. Подписчики ведущей присоединились к поздравлениям. Одни пожелали Тине Канделаки и Василию Бровко счастья, отметив, что они – красивая пара. Другие советовали знаменитости родить мужу сына. Третьи высказали мнение, что Тина Канделаки на фото похожа на голливудскую актрису Пенелопу Крус.