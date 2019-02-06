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Анна Герман: Без поддержки России Украину ждет гибель

Без сотрудничества с Россией Украину в дальнейшем может ожидать гибель. Соответствующее мнение в прямом эфире на телевидении озвучила Анна Герман, ранее являвшаяся депутатом Верховной рады.
Анна Герман: Без поддержки России Украину ждет гибель

Петр Порошенко ведет направленную против РФ политику, пытаясь таким образом в преддверии выборов поднять свой рейтинг, убеждена Анна Герман. Политик уверена, что отсутствие на избирательных участках 31 марта наблюдателей от России может иметь ряд неприятных последствий. В частности, Москва может не признать итогов голосования граждан Украины, что грозит полным разрывом отношений между двумя государствами.

По мнению Анны Герман, даже при отсутствии симпатии к РФ, отношения с ней выстраивать Киеву просто необходимо. Делать это стоит ради “выживания”, в противном случае страна просто “пропадет”, передает “Слово и Дело”. Пройдут выборы в Украине уже в конце марта, официально зарегистрировались на участие в гонке 28 кандидатов.



 
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Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:00

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