Анна Герман: Без поддержки России Украину ждет гибель
Без сотрудничества с Россией Украину в дальнейшем может ожидать гибель. Соответствующее мнение в прямом эфире на телевидении озвучила Анна Герман, ранее являвшаяся депутатом Верховной рады.
Петр Порошенко ведет направленную против РФ политику, пытаясь таким образом в преддверии выборов поднять свой рейтинг, убеждена Анна Герман. Политик уверена, что отсутствие на избирательных участках 31 марта наблюдателей от России может иметь ряд неприятных последствий. В частности, Москва может не признать итогов голосования граждан Украины, что грозит полным разрывом отношений между двумя государствами.
По мнению Анны Герман, даже при отсутствии симпатии к РФ, отношения с ней выстраивать Киеву просто необходимо. Делать это стоит ради “выживания”, в противном случае страна просто “пропадет”, передает “Слово и Дело”. Пройдут выборы в Украине уже в конце марта, официально зарегистрировались на участие в гонке 28 кандидатов.
Петр Порошенко ведет направленную против РФ политику, пытаясь таким образом в преддверии выборов поднять свой рейтинг, убеждена Анна Герман. Политик уверена, что отсутствие на избирательных участках 31 марта наблюдателей от России может иметь ряд неприятных последствий. В частности, Москва может не признать итогов голосования граждан Украины, что грозит полным разрывом отношений между двумя государствами.
По мнению Анны Герман, даже при отсутствии симпатии к РФ, отношения с ней выстраивать Киеву просто необходимо. Делать это стоит ради “выживания”, в противном случае страна просто “пропадет”, передает “Слово и Дело”. Пройдут выборы в Украине уже в конце марта, официально зарегистрировались на участие в гонке 28 кандидатов.
Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:00