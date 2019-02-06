Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда сменила имидж

Матильда Шнурова любит делать различные публикации в социальных сетях. Бывшая жена лидера рок-группы "Ленинград" сообщает своим подписчикам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад в ее Instagram появилась фотография, на которой знаменитость предстала перед фанатами в новом имидже. В комментарии к посту она написала, что перемены в жизни приходят не сразу, но ведь нужно с чего-то начинать.Подписчики Матильды Шнуровой отреагировали моментально. Они начали писать: "Очень круто выглядите!", " Я вас не сразу узнала, просто класс", "Матильда, вы с такой прической стали выглядеть моложе, чем раньше)", "Ого, супер, ты молодец", "Обворожительно, супер", "Это лучший образ, который у вас был", "Симпатичная прическа". Новый пост набрал более 40 тысяч лайков.