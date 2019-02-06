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Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда сменила имидж

В социальной сети Instagram на странице Матильды Шнуровой появилась новая публикация. Бывшая жена Сергея Шнурова рассказала своим подписчикам, что решилась на смену имиджа.

Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда сменила имидж

Матильда Шнурова любит делать различные публикации в социальных сетях. Бывшая жена лидера рок-группы "Ленинград" сообщает своим подписчикам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад в ее Instagram появилась фотография, на которой знаменитость предстала перед фанатами в новом имидже. В комментарии к посту она написала, что перемены в жизни приходят не сразу, но ведь нужно с чего-то начинать.

Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда сменила имидж

Подписчики Матильды Шнуровой отреагировали моментально. Они начали писать: "Очень круто выглядите!", " Я вас не сразу узнала, просто класс", "Матильда, вы с такой прической стали выглядеть моложе, чем раньше)", "Ого, супер, ты молодец", "Обворожительно, супер", "Это лучший образ, который у вас был", "Симпатичная прическа". Новый пост набрал более 40 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:55

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