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Дмитрий Киселев рассказал о своих семи браках на шоу Юрия Дудя

Ведущий Дмитрий Киселев стал гостем студии своего коллеги Юрия Дудя, где ответил на ряд вопросов о своей жизни. Также деятель рассказал, почему успел побывать в браке семь раз.
Дмитрий Киселев рассказал о своих семи браках на шоу Юрия Дудя

Сейчас Дмитрий Киселев женат уже в седьмой раз, они с супругой растят двух наследников. Говоря о причинах шести неудачных браков, ведущий “Вестей недели” отметил, что в молодости стремился зарегистрировать отношения едва ли не с каждой девушкой, которой увлекался. Впервые в ЗАГС Киселев отправился в 18 лет, а к 23 годам деятель уже успел трижды развестись. В студенческие годы, признался гость студии Юрию Дудю, он к каждой влюбленности относился серьезно, считая, что это навсегда.

Избранницы Киселева тоже не противились браку, но чем-то серьезным сейчас те связи телеведущий не считает. По его мнению, это было просто романтично, а вот общего хозяйства или детей с бывшими супругами он так и не нажил. В четвертом браке у него уже появился сын, с его матерью Дмитрий Киселев сумел сохранить хорошие отношения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:48

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