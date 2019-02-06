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Яна Рудковская раскритиковала поведение Алексея Ягудина в споре с Евгением Плющенко

Яна Рудковская раскритиковала поведение Алексея Ягудина в споре с Евгением Плющенко, заявив, что он поступил “не по-пацански”. В отношениях фигуристов, по словам продюсера, были как положительные моменты, так и негативные.
Яна Рудковская раскритиковала поведение Алексея Ягудина в споре с Евгением Плющенко

Яна Рудковская не может понять, зачем Алексей Ягудин во время игр в Сочи посещал различные телеканалы, пытаясь там очернить Евгения Плющенко. В частности, коллега последнего заявлял, что фигурист симулирует травму, и в итоге журналисты Первого канала в эфире демонстрировали операцию, которую проводят спортсмену. После пережитого сотрудники СМИ принесли мужу Рудковской извинения, однако Ягудин этого делать не стал, он просто проходил мимо с опущенным глазами.
Яна Рудковская раскритиковала поведение Алексея Ягудина в споре с Евгением Плющенко

Такой поступок супруга Евгения Плющенко считает “не мужским”. Она отметила, что в РФ сейчас идет конкуренция на арене ледовых шоу. Когда фигурист решил делать постановки на родине, многие его коллеги этого не оценили, в том числе и Ягудин, выступающий в программе Ильи Авербуха. При сложившихся обстоятельствах, уверена Рудковская, перемирие между ее супругом и Ягудиным вряд ли возможно.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:37

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